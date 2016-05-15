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Индивидуальным предпринимателям на ОСН и УСН остались считанные дни, чтобы отчитаться за 2016 год

25.04.17 17:06

В срок до 30 апреля 2017 года должны подать налоговые декларации по НДФЛ не только граждане, получившие доходы, но и индивидуальные предприниматели, применяющие общий режим налогообложения, а также нотариусы и адвокаты, учредившие адвокатский кабинет.  Об этом напоминает УФНС Костромской области. При этом сумма налога, исчисленная в соответствии с декларацией, уплачивается в срок не позднее 15 июля 2017 года.

Поскольку 30 апреля приходится на выходной день, срок подачи налоговой декларации переносится на следующий за ним рабочий день, то есть на 2 мая 2017 года. Срок уплаты налога также выпадает на выходной день, и поэтому переносится на 17 июля 2017 года.

Также не позднее 2 мая должны представить налоговые декларации за 2016 год предприниматели, применяющие УСН. Уплатить рассчитанный по декларации налог необходимо в этот же срок.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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