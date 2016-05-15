Клерк.Ру
 

Бухгалтеры голосуют за сокращение количества отчетов для работодателей

26.04.17 12:17

Читательница нашего форума призывает коллег поддержать петицию, размещенную на сайте www.change.org, автор которой предлагает сократить количество отчетов, сдаваемых работодателями.

Леонид Забелин адресует свою петицию в Минфин, ФНС, ПФР, ФСС, Госдуму и Президенту РФ. Он отмечает, что в 2017 году работодатели должны сдать 25 «зарплатных» отчетов, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель двухлетней давности.

Отметим, речь идет о таких отчетах: СЗВ-М – 12 штук, 6-НДФЛ – 4 штуки, Расчет по страховым взносам – 4 штуки, 4-ФСС – 4 штуки, 2-НДФЛ – 1 штука, СЗВ-Стаж – 1 штука, СЗВ-Исх- 1 штука.

Количество отчетов необходимо сократить до 4 штук в год, считает автор петиции.

Вот что он предлагает:

Администрирование взносов ФСС НС передать в ФНС. СЗВ-М заменить самостоятельными заявлениями пенсионеров об их увольнении. Кроме того, о работе пенсионеров ПФР может узнать из ежеквартальной отчетности в ИФНС. С учетом того, что все взносы теперь администрирует ИФНС, можно в одной ежеквартальной отчетности отразить все платежи за работников. Пусть это будет большой отчет: 20 или даже 30 страниц, но он будет один - за один квартал.

Посетительница форума Клерк.ру с ником Марьяна-бух в теме «Петиция об уменьшении отчетов работодателям с 25 до 4 -х в год» призывает бухгалтеров не оставаться равнодушными и поставить свою подпись под воззванием.

Подписать петицию можно на сайте -

https://www.change.org/p/%D0%BC%D0%B...B3%D0%BE%D0%B4

и на сайте РОИ -Российские Общественные Инициативы - https://www.roi.ru/34228?login=esia

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