Бухгалтеры голосуют за сокращение количества отчетов для работодателей

Читательница нашего форума призывает коллег поддержать петицию, размещенную на сайте www.change.org, автор которой предлагает сократить количество отчетов, сдаваемых работодателями.

Леонид Забелин адресует свою петицию в Минфин, ФНС, ПФР, ФСС, Госдуму и Президенту РФ. Он отмечает, что в 2017 году работодатели должны сдать 25 «зарплатных» отчетов, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель двухлетней давности.

Отметим, речь идет о таких отчетах: СЗВ-М – 12 штук, 6-НДФЛ – 4 штуки, Расчет по страховым взносам – 4 штуки, 4-ФСС – 4 штуки, 2-НДФЛ – 1 штука, СЗВ-Стаж – 1 штука, СЗВ-Исх- 1 штука.

Количество отчетов необходимо сократить до 4 штук в год, считает автор петиции.

Вот что он предлагает:

Администрирование взносов ФСС НС передать в ФНС. СЗВ-М заменить самостоятельными заявлениями пенсионеров об их увольнении. Кроме того, о работе пенсионеров ПФР может узнать из ежеквартальной отчетности в ИФНС. С учетом того, что все взносы теперь администрирует ИФНС, можно в одной ежеквартальной отчетности отразить все платежи за работников. Пусть это будет большой отчет: 20 или даже 30 страниц, но он будет один - за один квартал.

Посетительница форума Клерк.ру с ником Марьяна-бух в теме «Петиция об уменьшении отчетов работодателям с 25 до 4 -х в год» призывает бухгалтеров не оставаться равнодушными и поставить свою подпись под воззванием.

Подписать петицию можно на сайте -

https://www.change.org/p/%D0%BC%D0%B...B3%D0%BE%D0%B4

и на сайте РОИ -Российские Общественные Инициативы - https://www.roi.ru/34228?login=esia