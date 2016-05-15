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Следственный комите и ФНС внесли изменения в порядок взаимодействия

28.04.17 13:17

Внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы потребовало внесения соответствующих изменений к Соглашению о взаимодействии между Следственным комитетом РФ и Федеральной налоговой службой (от 13.02.2012 № 101-162-12/ММВ-27-2/3), которые вступили в силу 21.04.2017. Об этом сообщает пресс-служба ФНС. Протоколом установлены условия и порядок направления налоговыми органами материалов налоговых проверок в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Новой редакцией Уголовного кодекса РФ расширен перечень составов преступлений в сфере экономической деятельности, при совершении которых впервые лицо освобождается от уголовной ответственности при условии возмещения ущерба и перечисления в федеральный бюджет денежного возмещения. При этом размер денежного возмещения снижен с пятикратного до двукратного размера.

Кроме того, увеличен размер ущерба, являющегося основанием для возбуждения уголовного дела, а также для отнесения деяний к налоговым преступлениям, совершенным в крупном или особо крупном размере.

С 15.07.2016 года уклонением от уплаты налогов и сборов физического лица, совершенным в крупном размере, считается сумма сокрытых платежей, которая за три года подряд превысила 900 тыс. руб. Дополнительное условие - эта сумма должна превышать 10% от подлежащих уплате сумм налогов. Если указанная сумма укладывается в 10%, то она не считается крупным размером, пока не превысит 2,7 млн руб. Особо крупным размером считается 4,5 млн руб. за три года, в случае если они превышают 20% от сумм неуплаченных налогов, или 13,5 млн руб.

Что касается юридических лиц, то уклонением, совершенным в крупном размере, считается сумма сокрытых платежей за период в пределах трех финансовых лет подряд, превышающая 5 млн руб. Дополнительное условие - эта сумма должна превышать 25% от подлежащих уплате сумм налогов. Если указанная сумма укладывается в 25%, то она не считается крупным размером, пока не превысит 15 млн руб. Особо крупным размером считается 15 млн руб. за три года, в случае если они превышают 50% от сумм неуплаченных налогов, или 45 млн руб.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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