Минтруд утвердил регламент по экспертизе условий труда

Минтруд приказом от 05.12.2016 № 708н утвердил Административный регламент предоставления Федеральной службой по труду и занятости государственной услуги по осуществлению государственной экспертизы условий труда.

Государственная экспертиза условий труда осуществляется в соответствии со статьей 216.1 Трудового кодекса на основании определений судебных органов, обращений органов исполнительной власти, работодателей, объединений работодателей, работников, профессиональных союзов, их объединений, иных уполномоченных работниками представительных органов, органов ФСС РФ.

При проведении экспертизы оценивается: