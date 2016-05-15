Сегодня истекает срок представления нескольких форм отчетности

Вот и подошел к концу отчетный период за 1 квартал 2017 года. Он был очень нелегким из-за новой формы расчета страховых взносов, доставившей массу проблем бухгалтерам. И проблемы с принятием налоговыми органами этой формой, увы, у многих так и не были решены.

Сегодня, 2 мая, последний день сдачи следующих отчетов:

Кроме того, сегодня истекает срок представления отчетов у индивидуальных предпринимателей:

3-НДФЛ, годовая декларация за 2016 г.;

УСН, годовая декларация за 2016 г.

Сроки представления деклараций и уплаты налогов вы можете найти в нашем календаре налогоплательщика