Сегодня истекает срок представления нескольких форм отчетности
02.05.17 12:18
Вот и подошел к концу отчетный период за 1 квартал 2017 года. Он был очень нелегким из-за новой формы расчета страховых взносов, доставившей массу проблем бухгалтерам. И проблемы с принятием налоговыми органами этой формой, увы, у многих так и не были решены.
Сегодня, 2 мая, последний день сдачи следующих отчетов:
- расчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 г.;
- расчет страховых взносов за 1 квартал 2017 года;
- расчетов по налогу на имущество организаций за 1 квартал 2017 г.
Кроме того, сегодня истекает срок представления отчетов у индивидуальных предпринимателей:
Сроки представления деклараций и уплаты налогов вы можете найти в нашем календаре налогоплательщика