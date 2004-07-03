На какие льготы по налогу на имущество вправе рассчитывать пенсионеры

Согласно статье 407 НК от уплаты налога на имущество физических лиц освобождены пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством. Налоговая льгота предоставляется в отношении неиспользуемого в предпринимательской деятельности одного объекта налогообложения каждого вида.

Для оформления налоговой льготы налогоплательщику необходимо представить в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении льготы (если ранее налоговая льгота не оформлялась), документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, а также уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого предоставляется налоговая льгота (при наличии нескольких объектов недвижимости одного вида).

Лицо, которому по состоянию на 31 декабря 2014 года была предоставлена налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц, вправе не представлять в налоговый орган повторно заявление и документы, подтверждающие право на льготу.

Кроме того, главой 32 НК помимо налоговых льгот предусмотрены налоговые вычеты в отношении объектов жилого назначения: например, в отношении квартиры налоговый вычет установлен в размере кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры, а в отношении жилого дома - 50 квадратных метров общей площади этого дома.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-06-01/37154 от 15.06.2017.