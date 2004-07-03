Как учитывать изменение кадастровой стоимости при расчете имущественных налогов

ФНС своим письмом № БС-4-21/11953@ от 23.06.2017 направила для руководства и учета в работе письмо Минфина России от 20.06.2017 N 03-05-04-01/38266 о применении при определении налоговой базы по налогу на имущество организаций, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц кадастровой стоимости, пересмотренной в связи с недостоверностью сведений об объекте недвижимости.

Минфин напомнил, что налоговая база в отношении объектов недвижимости определяется как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. Изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости в течение налогового периода не учитывается при определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых периодах, если это не связано с исправлением ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также решением комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или решением суда.

В случае увеличения кадастровой стоимости объекта недвижимости вследствие ее пересмотра на основании недостоверности сведений об объекте недвижимости сведения о такой кадастровой стоимости не учитываются при определении налоговой базы по соответствующему налогу в этом и предыдущих налоговых периодах.

В случае уменьшения кадастровой стоимости объекта недвижимости вследствие ее пересмотра на основании недостоверности сведений об объекте недвижимости сведения о такой кадастровой стоимости могут учитываться при определении налоговой базы по соответствующему налогу в этом и предыдущих налоговых периодах, если это предусмотрено нормативным правовым актом субъекта РФ об утверждении кадастровой стоимости.