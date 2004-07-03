С 1 июля 2017 года у получателей субсидий из бюджета возникает обязанность по восстановлению НДС

С 1 июля 2017 года вступают в силу изменения, внесенные в статью 170 Налогового кодекса РФ, напоминает Управление ФНС г.Москвы.

На основании подпункта 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ в редакции Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ, суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, подлежат восстановлению в случае получения налогоплательщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий на возмещение затрат (включая налог), связанных с оплатой приобретенных товаров (работ, услуг), с учетом налога, а также на возмещение затрат по уплате налога при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией.



Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету.



Суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 статьи 170 НК РФ, не включаются в стоимость указанных товаров (работ, услуг), а учитываются в составе прочих расходов в соответствии со статьей 264 НК РФ.



Восстановление сумм налога производится в том налоговом периоде, в котором получены суммы предоставляемых субсидий.



Согласно пункту 6 статьи 13 Федерального закона указанные изменения вступают в силу с 1 июля 2017 года.