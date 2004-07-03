Глава ФНС лично распорядился не штрафовать тех, кто не успел купить фискальный накопитель для ККТ

В целях обеспечения комфортных условий для перехода организаций и ИП на новый порядок применения ККТ глава ФНС Михаил Мишустин поручил руководителям всех УФНС обеспечить возможность осуществления расчетов организациями и ИП с 01.07.2017 без привлечения к административной ответственности в случае применения устройств, позволяющих выдавать покупателям (клиентам) на бумажном носителе подтверждение факта расчета, до момента возникновения возможности соответствия требованиям законодательства РФ о применении ККТ.

В письме ФНС № ММВ-20-20/96@ от 27.06.2017 , подписанном руководителем ведомства, поясняется, что таким устройством может являться, в частности, старая ККТ как с ЭКЛЗ, так и без ЭКЛЗ.

При этом условием, позволяющим не применять онлайн-ККТ с 01.07.2017, является принятие налогоплательщиком исчерпывающих мер по соблюдению требований законодательства РФ о применении ККТ (заключение договора поставки фискального накопителя в разумный срок до окончания действия блока ЭКЛЗ или до определенного предельного срока возможности его использования).