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В Татарстане продлили действие пониженных ставок УСН

30.06.17 17:20

Управление ФНС по Республике Татарстан  сообщает, что Законом Республики Татарстан от 23.06.2017 № 43-ЗРТ внесены изменения в Закон Республики Татарстан от 17.06.2009 № 19-ЗРТ «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения».

Законом до 01.01.2019 продлен период применения пониженных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

В настоящее время налоговая ставка в размере 5 процентов установлена для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70 процентов дохода получено от осуществления следующих видов экономической деятельности: обрабатывающее производство; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; строительство, а также для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период 100 процентов дохода составил доход от услуг стоянок (парковок) автомототранспортных средств на введенных в эксплуатацию с 1 января 2011 года до 1 июля 2013 года многоуровневых и подземных стоянках (парковках) с количеством машино-мест согласно технической документации не менее 150 единиц.

Для остальных налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», в Татарстане налоговая ставка равна 10 процентам.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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