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Налоговая служба опровергает получение прав на блокировку анонимайзеров

03.07.17 14:44

Федеральная налоговая служба не получала права блокировать анонимайзеры и VPN-сервисы, но может выносить по ним решения.

Сегодня агентство РБК сообщило о публикации приказа, дающего права ФНС блокировать сайты, получающие с помощью специального программного обеспечения доступ к запрещенным игровым ресурсам.

«ФНС России не обладает правом «блокировки» программ для ЭВМ, позволяющих получить доступ к сайту в сети «Интернет», а выносит решения относительно сайтов или их страниц в сети «Интернет», содержащих информацию, запрещенную для распространения на территории России, в том числе, где содержатся такие программы», — говорится в сообщении ФНС полученном РБК в ответ на запрос. Также в ведомстве уточнили, что соответствующий приказ вступит в силу с 10 июля, а не с 27 июня.

На просьбу РБК объяснить, на каком основании был издан этот приказ, если законопроект о блокировке анонимайзеров еще находится на рассмотрении в Госдуме, пресс-служба ФНС ответила, что он «принят во исполнение правил принятия уполномоченными правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти решений в отношении отдельных видов информации и материалов, распространяемых посредством информационно-телекоммуникационной сети интернет, распространение которых в Российской Федерации запрещено, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 26.10.2012 № 1101».

Представители МВД заявили РБК, что головным разработчиком данного приказа является Роскомнадзор. «Рекомендуем обратиться за комментарием в указанное ведомство», — отметили в пресс-центре министерства.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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