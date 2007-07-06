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ФСС утвердил основные показатели по видам экономической деятельности на 2018 год

03.07.17 16:44

Фонд социального страхования РФ установил значения основных показателей по видам экономической деятельности на 2018 год. Приказ от 31.05.2017 № 67 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Значения основных показателей по видам деятельности применяются для расчета скидок и надбавок к тарифам на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Расчет производится в соответствии с методикой, утвержденной приказом  Минтруда России от 01.08.2012 N 39н (в ред. от 07.02.2017).

 Расчет скидки (надбавки) производится исходя из следующих показателей:

  • отношения суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми произошедшими у страхователя страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов;
  • количества страховых случаев у страхователя на тысячу работающих;
  • количества дней временной нетрудоспособности у страхователя на один страховой случай (исключая случаи со смертельным исходом).

Данные берутся за три предшествующих года.

Скидка (надбавка) устанавливается в случае, если все указанные показатели меньше (скидка) или больше (надбавка) утвержденных ФСС аналогичных показателей по виду экономической деятельности, которому соответствует основной вид деятельности страхователя.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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