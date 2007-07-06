Новые контрольные соотношения расчета по страховым взносам опубликованы на сайте ФНС

Федеральная налоговая служба подготовила новые контрольные соотношения показателей формы расчета страховых взносов. Письмо от 30.06.2017 № БС-4-11/12678@ опубликовано на сайте ФНС вчера.

При сопоставлении форм РСВ и 6-НДФЛ предлагается сравнивать строку 020 раздела 1 6-НДФЛ за минусом строки 025 раздела 1 6-НДФЛ со строкой 050 графы 1 подраздела 1.1 раздела 1 РСВ. В предыдущем письме с контрольными соотношениями сравнение производилось со строкой 030 графы 1 подраздела 1.1 раздела 1 РСВ.

Поможет ли это избавиться от странных запросов налоговиков при камеральных проверках? Например, вот таких "ИФНС, сравнивая РСВ и 6-НДФЛ, находит несоответствия, которых нет".

Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации велено довести новые соотношения до нижестоящих налоговых органов.