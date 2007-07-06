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Как заполнить РСВ в части расходов на соцстрахование

05.07.17 17:37

ФНС в своем письме № БС-4-11/12778@ от 05.07.2017 разъяснила порядок заполнения РСВ страхователями из регионов, где реализуется пилотный проект ФСС, а также пояснила, какие расходы за счет ФСС следует отражать в РСВ.

1. По вопросу отражения в расчете сумм расходов, возмещенных ФСС:

В расчет включаются сведения, служащие основанием для исчисления и уплаты страховых взносов, в частности, сведения о суммах расходов плательщика на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной, возмещенные территориальными органами ФСС России за отчетные периоды, начиная с 1 квартала 2017 года.

Суммы расходов, возмещенные территориальными органами ФСС России за отчетные периоды до 2017 года, в расчете не отражаются.

Что касается строки 080 приложения № 2 к разделу 1, то возмещение сумм расходов плательщика осуществляется в одном отчетном периоде по расходам, произведенным в другом отчетном периоде, отражать данные суммы необходимо в расчете за отчетный период применительно к месяцу, в котором территориальными органами ФСС России осуществлено указанное возмещение.

2. По вопросу заполнения расчета плательщиками, состоящими на учете на территории субъекта РФ, где реализуется пилотный проект ФСС:

Плательщики страховых взносов, состоящие на учете на территории субъекта РФ - участника пилотного проекта, расходов на выплату страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности не производят, соответственно, приложения № 3 и № 4 к разделу 1 расчета не заполняются и в состав представляемого ими в налоговые органы расчета не включаются.

Исключение составляют плательщики страховых взносов, сменившие в течение расчетного (отчетного) периода адрес места нахождения (места жительства) с территории субъекта РФ, не участвующего в пилотном проекте, на территорию субъекта РФ - участника пилотного проекта, а также плательщики страховых взносов, находящиеся на территории субъектов Российской Федерации, вступающих в реализацию вышеуказанного пилотного проекта не с начала расчетного периода.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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