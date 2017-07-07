Клерк.Ру
 

При регистрации ИП через портал госуслуг госпошлина будет меньше на 30%

07.07.17 14:25

С 1 января 2017г. при представлении заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя через Единый портал государственных и муниципальных услуг  предусмотрена скидка при оплате госпошлины в размере 30%. Сумма госпошлины за государственную регистрацию составит 560 руб., а не 800 руб., напомнили в  УФНС по Кемеровской области.

Для того чтобы оплатить госпошлину со скидкой следует пройти регистрацию на Портале, заполнить заявление в электроном виде, оплатить госпошлину и направить в налоговый орган. После проверки документов заявитель получит приглашение в налоговый орган для получения соответствующих документов.

Аналогичным образом можно представить документы и на прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. В этом случае госпошлина составит 112 руб. вместо 160руб.

Указанная скидка будет действовать всего лишь два года. С 1 января 2019 года Федеральным законом от 21.07.2014 N 221-ФЗ пункт 4 статьи 333.35 Налогового Кодекса Российской Федерации признается утратившим силу.

Стань экспертом

Федеральная налоговая служба

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Подпишитесь на материалы Клерк.Ру
Рассылка будет приходить вам на почту каждый день

Другие материалы региона
Рубрики
еще
»
Мнения69
Клерк
yante прокомментировал материал «Эксклюзив «Клерка»: ДСП-письмо налоговиков о взаимозависимых лицах. Пристальное внимание на «физиков»»
14:16
Аноним прокомментировал материал «200 тыс. банковских клиентов попали в «черный список»»
14:08
Аноним прокомментировал материал «Граждане высоко оценивают качество работы ПФР»
14:05
Аноним прокомментировал материал «Трансформатор признан недвижимым имуществом»
14:02
Клерк
Выбор прокомментировал материал «Гороскоп для бухгалтера на 3 - 9 июля 2017 года»
13:54
Аноним прокомментировал материал «Очередной проект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму»
13:51
Аноним прокомментировал материал «Министр сельского хозяйства пообещал "полное импортозамещение" через 5-7 лет»
13:48
Клерк
LAWYERSPB прокомментировал материал «Юрадрес в жилом помещении: законно ли это и придерутся ли налоговики?»
13:46
Клерк
Olga_Spirina прокомментировал материал «Эксклюзив «Клерка»: ДСП-письмо налоговиков о взаимозависимых лицах. Пристальное внимание на «физиков»»
13:18
Клерк
hub прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
13:16
Аноним прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
13:00
Клерк
НатальяС прокомментировал материал «Эксклюзив «Клерка»: ДСП-письмо налоговиков о взаимозависимых лицах. Пристальное внимание на «физиков»»
12:58
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
12:56
Клерк
hub прокомментировал материал «Мэр Москвы: каждый десятый россиянин получает соцобслуживание за счет зарплаты москвичей»
12:55
Клерк
понаехавший Тут прокомментировал материал «Министр сельского хозяйства пообещал "полное импортозамещение" через 5-7 лет»
12:47
Аноним прокомментировал материал «Как в 2018 году будет происходить индексация пенсий работающих пенсионеров после увольнения»
12:41
Клерк
hub прокомментировал материал «Очередной проект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму»
12:40
Клерк
natalisa51 прокомментировал материал «Выплата зарплаты ранее даты ее начисления заинтересовала ИФНС»
12:31
Аноним прокомментировал материал «Министр сельского хозяйства пообещал "полное импортозамещение" через 5-7 лет»
12:20
Клерк
Solo_n прокомментировал материал «ИФНС хочет получить сведения о деловой переписке поставщика с покупателем»
12:19
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Трансформатор признан недвижимым имуществом»
12:06
Клерк
yante прокомментировал материал «Министр сельского хозяйства пообещал "полное импортозамещение" через 5-7 лет»
12:05
<b>Модератор</b>
Над.К прокомментировал материал «Министр сельского хозяйства пообещал "полное импортозамещение" через 5-7 лет»
12:01
Аноним прокомментировал материал «Выезд ребенка за границу. Какие нужны документы?»
11:59
Клерк
Gaz_21 прокомментировал материал «Очередной проект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму»
11:57
Клерк
yante прокомментировал материал «Министр сельского хозяйства пообещал "полное импортозамещение" через 5-7 лет»
11:54
Клерк
yante прокомментировал материал «Очередной проект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму»
11:52
Клерк
LAWYERSPB прокомментировал материал «Трансформатор признан недвижимым имуществом»
11:51
Аноним прокомментировал материал «Министр сельского хозяйства пообещал "полное импортозамещение" через 5-7 лет»
11:32
Аноним прокомментировал материал «Эксклюзив «Клерка»: ДСП-письмо налоговиков о взаимозависимых лицах. Пристальное внимание на «физиков»»
11:23
<b>Модератор</b>
бух2007 прокомментировал материал «Коты, сперматозоиды и ехидные облака раздражают бухгалтеров»
11:16
Аноним прокомментировал материал «Статья для бухгалтеров: как привлекают по УК РФ за обналичку»
11:10
Аноним прокомментировал материал «Коты, сперматозоиды и ехидные облака раздражают бухгалтеров»
11:04
Аноним прокомментировал материал «Коты, сперматозоиды и ехидные облака раздражают бухгалтеров»
10:57
Клерк
hub прокомментировал материал «Тест по защите персданных с 1 июля 2017: помогите Попу и работнику его Балде»
10:52
Клерк
Сумерки прокомментировал материал «Граждане высоко оценивают качество работы ПФР»
10:50
еще
 