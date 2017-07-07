При регистрации ИП через портал госуслуг госпошлина будет меньше на 30%

С 1 января 2017г. при представлении заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя через Единый портал государственных и муниципальных услуг предусмотрена скидка при оплате госпошлины в размере 30%. Сумма госпошлины за государственную регистрацию составит 560 руб., а не 800 руб., напомнили в УФНС по Кемеровской области.



Для того чтобы оплатить госпошлину со скидкой следует пройти регистрацию на Портале, заполнить заявление в электроном виде, оплатить госпошлину и направить в налоговый орган. После проверки документов заявитель получит приглашение в налоговый орган для получения соответствующих документов.



Аналогичным образом можно представить документы и на прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. В этом случае госпошлина составит 112 руб. вместо 160руб.



Указанная скидка будет действовать всего лишь два года. С 1 января 2019 года Федеральным законом от 21.07.2014 N 221-ФЗ пункт 4 статьи 333.35 Налогового Кодекса Российской Федерации признается утратившим силу.