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Очередной проект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму

07.07.17 11:43
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В Госдуму внесен законопроект о повышении налога на доходы физических лиц для 20 тыс. россиян, которые получают более 2 млн рублей в месяц, с 13% до 18%,

Об этом заявил руководитель фракции "Справедливая Россия"  Сергей Миронов в пятницу журналистам. "Сегодня наша фракция вносит две инициативы, речь идет об очередной попытке введения прогрессивной шкалы подоходного налога. Мы вносим такое предложение: те, кто получает до 2 млн рублей в месяц, платит 13%, а те, кто получает более 2 млн рублей в месяц, - платят 18%", - передает слова депутата Интерфакс.

"Мы посчитали, что эта норма прогрессии коснулась бы 20 тыс. граждан нашей страны, но дополнительно получили бы 200 млрд рублей в бюджет", - сказал лидер эсеров.

Он отметил, что вторая инициатива касается тех, кто получает менее прожиточного минимума. Эсеры предлагают выплачивать им компенсацию. Они предлагают выстроить такую схему: брать с таких бедных людей налог 13%, как и со всех граждан, но одновременно делать социальную доплату до уровня прожиточного минимума.

На такую социальную доплату, по расчетам эсеров, потребуется 159 млрд рублей в год, отметил он.

Таким образом, если принять две эти инициативы вместе, средства на социальную доплату малоимущим будут покрываться за счет несколько повышенного налога для состоятельных людей и в итоге в бюджет страны дополнительно поступит еще 41 млрд рублей.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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3 мнения
Клерк
yante
, Новороссийск

  Брать налог и доплачивать им деньги - а во что обойдется бюджету тот аппарат, который будет все это делать и контролировать??? :)
  Не проще ли вообще не облагать НДФЛ-ом "прожиточный минимум" на каждого члена семьи?
  Хотя, тогда злобные работодатели будут ВСЕМ платить по 5тыс в месяц :)

  Да, но все это не пройдет перед выборами-2018. Ну, никак не пройдет :)

Клерк
hub
, Белебей
Я за прогрессивную шкалу по НДФЛ. Но у нас как всегда - "Дьявол кроется в деталях".... Если обязанности налогового агента будут сняты с работодателей, то пожалуйста, если нет, то проблем с прогрессивной шкалой не надо.... Особенно в свете 6-НДФЛ и постоянного контроля своевременности перечисления НДФЛ в бюджет.
Если меня как работодателя обяжут просто пусть даже ежемесячно сообщать в ФНС о сумма выплаченного дохода работникам с разбивкой по кодам, а ФНС будет самостоятельно на основе сводных данных с учетом всех доходов, налоговых вычетов производить расчет НДФЛ, выставлять требования об уплате и контролировать своевременности и полноту уплаты, то за это.
Пример. Есть у меня клиент Типография и Редакция местной газеты. Они выплачивают авторам гонорары по договорам ГПХ. С выплаченных сумм они должны рассчитать и удержать НДФЛ. Например выплатили они человеку 10 тыс.руб., а в каком размере они должны будут удержать НДФЛ???? 5%, 13% или 18%???? Ведь у человека могут быть доходы и в других местах....
Кстати в статье не полная информация о законопроекте. Вот ссылка на более полную статью https://www.gazeta.ru/business/2017/07/06/10775876.shtml
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