Очередной проект о прогрессивной шкале НДФЛ внесен в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект о повышении налога на доходы физических лиц для 20 тыс. россиян, которые получают более 2 млн рублей в месяц, с 13% до 18%,

Об этом заявил руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов в пятницу журналистам. "Сегодня наша фракция вносит две инициативы, речь идет об очередной попытке введения прогрессивной шкалы подоходного налога. Мы вносим такое предложение: те, кто получает до 2 млн рублей в месяц, платит 13%, а те, кто получает более 2 млн рублей в месяц, - платят 18%", - передает слова депутата Интерфакс.



"Мы посчитали, что эта норма прогрессии коснулась бы 20 тыс. граждан нашей страны, но дополнительно получили бы 200 млрд рублей в бюджет", - сказал лидер эсеров.



Он отметил, что вторая инициатива касается тех, кто получает менее прожиточного минимума. Эсеры предлагают выплачивать им компенсацию. Они предлагают выстроить такую схему: брать с таких бедных людей налог 13%, как и со всех граждан, но одновременно делать социальную доплату до уровня прожиточного минимума.



На такую социальную доплату, по расчетам эсеров, потребуется 159 млрд рублей в год, отметил он.



Таким образом, если принять две эти инициативы вместе, средства на социальную доплату малоимущим будут покрываться за счет несколько повышенного налога для состоятельных людей и в итоге в бюджет страны дополнительно поступит еще 41 млрд рублей.