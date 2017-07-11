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Какие сделки между взаимозависимыми лицами не признаются контролируемыми

11.07.17 15:47

Является ли контролируемой сделка между взаимозависимыми лицами, одно из которых является участником специального инвестиционного контракта, заключенного от имени субъекта РФ? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-12-11/1/37167 от 15.06.2017.

Согласно подпункту 7 пункта 2 статьи 105.14 НК сделка между взаимозависимыми лицами признается контролируемой, если хотя бы одна из сторон сделки является участником регионального инвестиционного проекта, который применяет налоговую ставку по налогу на прибыль в федеральный бюджет в размере 0% и (или) пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль в бюджет субъекта РФ, в порядке и на условиях, предусмотренных статьями 284.3 и 284.3-1 НК.

В соответствии с пунктом 2 статьи 25.9 НК налогоплательщиками - участниками региональных инвестиционных проектов также признаются налогоплательщики - участники специальных инвестиционных контрактов.

При этом в целях НК налогоплательщиками - участниками специальных инвестиционных контрактов признаются инвесторы, являющиеся стороной специального инвестиционного контракта, заключенного от имени РФ определенным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти в сфере промышленной политики или иным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством РФ на заключение специальных инвестиционных контрактов в отраслях промышленности, в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 N 488-ФЗ.

Таким образом, указанные положения не распространяются на инвесторов, являющихся стороной специального инвестиционного контракта, заключенного от имени субъекта РФ.

Учитывая изложенное, сделки между взаимозависимыми лицами, хотя бы одна из сторон которых является участником специального инвестиционного контракта, заключенного от имени субъекта РФ, не могут быть признаны контролируемыми в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 105.14 НК, что при этом не исключает возможности признания таких сделок контролируемыми по иным основаниям, предусмотренным указанной статьей.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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