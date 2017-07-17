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Когда прощение долга по ипотеке не облагается НДФЛ: мнение чиновников

17.07.17 14:47

Министерство финансов выпустило письмо от 27.06.2017 № 03-04-05/40224.

В соответствии с абзацем четвертым пункта 65 статьи 217 НК не подлежат обложению НДФЛ доходы в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) и материальной выгоды при частичном прекращении обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу), выданному в период до 1 октября 2014 года кредитной организацией, находящейся на территории РФ, налогоплательщику, не являющемуся взаимозависимым лицом с такой кредитной организацией.

Таким образом, при соблюдении условий, установленных пунктом 65 статьи 217 НК, доходы в виде суммы задолженности по ипотечному жилищному кредиту (займу) и материальной выгоды при частичном прекращении обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) освобождаются от налогообложения на основании указанной нормы.

При этом ограничений в отношении способа частичного прекращения обязательства по ипотечному жилищному кредиту (займу) данная норма не содержит.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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