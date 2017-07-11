Бухучет в красках и таблицах: Минфин опубликовал презентации новых стадартов для госсектора

Минфин опубликовал на своем сайте несколько презентаций федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, утвержденных в мае 2017 года:

Презентации должны помочь бухгалтерам бюджетных организаций и другим финансовым работникам госсектора ознакомиться с новыми стандартами, в том числе с помощью схем и таблиц.