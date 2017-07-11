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Порядок обложения НДС медицинских изделий изменен с 1 июля

11.07.17 14:46

С 1 июля 2017 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ, уточняющие особенности обложения НДС медицинских изделий, напоминает УФНС Республики Дагестан.

От обложения НДС теперь освобождаются не только важнейшие и жизненно необходимые, но и все медицинские изделия по перечню, утверждаемому Правительством РФ. В отношении прочих медицинских изделий применяется льготная ставка НДС в размере 10%.

Для подтверждения права на обе льготы в налоговый орган представляется регистрационное удостоверение медицинского изделия, выданное в соответствии с правом ЕАЭС, или до 31 декабря 2021 года регистрационное удостоверение на медицинское изделие (регистрационное удостоверение на изделие медицинского назначения (медицинскую технику), выданное в соответствии с законодательством РФ.

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