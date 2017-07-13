Законопроект о курортном сборе готов ко второму чтению

Законопроект о курортном сборе готов ко второму чтению, сообщает пресс-служба Госдумы.

В соответствии с одобренными Комитетом по бюджету и налогам поправками, взимание курортного сбора начнется не ранее 1 мая 2018 года. Все необходимые документы на местах должны быть приняты к 1 декабря 2017 года. Сбор не будет взиматься с несовершеннолетних.



В первый год эксперимента не менее 70% сбора предполагается зачислять в муниципалитеты, а в последующие годы все средства будут направляться в бюджет того муниципалитета, на территории которого взимается сбор.



Средства от курортного сбора решено направлять только на развитие курортной инфраструктуры. Закон не позволит тратить деньги на водоснабжение, ливневую канализацию, ремонт дорог, очистных сооружений и другие нужды муниципалитетов.



Одобрена поправка, в соответствии с которой регионы не смогут принуждать муниципалитеты к участию в эксперименте, равно как и ограничивать муниципальную инициативу.



Конкретные ставки курортного сбора и дополнительные категории льготников определят муниципалитеты, а зафиксирует региональный закон. При этом максимальный размер ставки будет ограничен на федеральном уровне. В соответствии с одобренной Комитетом поправкой в 2018 году курортный сбор не может превышать 50 рублей, а после - ста рублей. Ставку можно будет менять в зависимости от сезона и длительности пребывания.



Закон пока не распространится и на частный сектор. Ограничение вынужденное, оно связано со сложностью администрирования сбора, признался глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Второе чтение по законопроекту назначено на пятницу, 14 июля.