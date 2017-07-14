Суд значительно снизил сумму штрафа за опоздание со сдачей СЗВ-М. ПФР недоволен

Историю своей борьбы с ПФР рассказала читательница нашего форума. Все началось с того, что самый первый отчет СЗВ-М за апрель 2017 года на 29 сотрудников был сдан на 2 дня позже установленного срока.

По этой причине ПФР наложил штраф, но компания не смирилась и обратилась в суд, который снизил сумму штрафа до 1 тыс. рублей.

Однако теперь уже ПФР не хотел мириться и продолжил борьбу за пополнение бюджета. Между тем и суд следующей инстанции ПФР проиграл.

Пока не ясно, будет ли и дальше фонд проявлять упорство, а пока клерки поздравили нашу читательницу, высказав свое одобрение такой позиции работодателя.

Опоздали на 2 дня со сдачей первого отчета СЗВ-М за апрель 2016 г. И, вопреки обещаниям, что в первый раз штрафовать не будут, наш доблестный ПФР выкатил нам штраф за 29 человек! Подали в суд, не согласившись с суммой штрафа, просили суд применить смягчающие обстоятельства. Арбитражный суд Самарской области вынес решение: штраф снизить до 1000 руб,

ПФР должен вернуть нам гос.пошлину 3000 руб. ПФР подал апелляцию. Апелляционный суд оставил решение в силе. ПФР подал кассацию. Арбитражный суд Поволжского округа оставил первое решение в силе. И это июль 2017 г.!!! Даже не знаю, что теперь ПФР будет делать. Неужели в Верховный суд пойдет....

- Аноним

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