Как пенсионеру в 2017 году получить и перенести имущественный вычет

Пенсионер может перенести имущественный вычет на три года назад. Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-19-11/167@ от 06.07.2017.

Согласно пункту 10 статьи 220 НК у налогоплательщиков, получающих пенсии (в том числе и работающих), имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не более трех непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток неиспользованного имущественного налогового вычета.

При обращении налогоплательщика по окончании налогового периода за переносом остатка имущественного налогового вычета, образовавшегося в этом налоговом периоде, на предшествующие налоговые периоды трехгодичный срок для возврата излишне уплаченного налога отсчитывается начиная с налогового периода, непосредственно предшествующего налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественного налогового вычета.

Имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику при представлении им по окончании налогового периода в налоговый орган по месту своего жительства (место постоянной регистрации) налоговой декларации 3-НДФЛ и документов, подтверждающих его право на вычет.

Необходимым документом для подтверждения права на имущественный налоговый вычет при приобретении квартиры в строящемся доме является передаточный акт или иной документ о передаче квартиры.

Таким образом, налогоплательщик вправе получить имущественный налоговый вычет по расходам, направленным на приобретение по договору участия в долевом строительстве квартиры, начиная с налогового периода, в котором получен акт о передаче квартиры.

Если акт получен в январе 2016 года, остаток имущественного налогового вычета образовался в 2016 году.

Таким образом, для получения имущественного налогового вычета по расходам, направленным на приобретение квартиры, пенсионер вправе представить в 2017 году налоговые декларации за 2016, 2015, 2014 и 2013 годы (при условии наличия в этих периодах доходов, облагаемых налогом на доходы физических лиц по ставке 13%).

Если в последующие налоговые периоды будут получены доходы, облагаемые по ставке 13%, то пенсионер вправе представить налоговую декларацию для получения остатка неиспользованного имущественного налогового вычета.