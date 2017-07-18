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Имущественный вычет может зависеть от брачного договора

18.07.17 14:14

Верховный Суд РФ в определении от 06.06.2017 № 5-КГ17-53 признал, что условия предоставления имущественного налогового вычета по процентам по ипотечному кредиту могут быть пересмотрены при заключении брачного договора.

Налогоплательщики, будучи в зарегистрированном браке, воспользовались правом на получение имущественного налогового вычета в связи с покупкой квартиры. Сумма вычета была распределена между супругами в равных долях в соответствии с их заявлением. Спустя несколько лет они заключили брачный договор, по которому квартира, а также все кредитные обязательства перешли к супруге. Были внесены соответствующие изменения в кредитный договор, после чего она подала заявление на налоговый вычет по расходам на проценты по ипотечному кредиту в размере 100% фактически уплаченных сумм процентов.

Налоговый орган подтвердил право собственницы жилья на имущественный налоговый вычет на проценты по ипотечному кредиту лишь в размере 50% от фактически уплаченных сумм, т.е. пропорционально ее первоначальной доле в праве собственности на квартиру. Однако супруга не согласилась с выводами налоговиков и обратилась в суд. Но суды первых двух инстанций встали на сторону ИФНС и только кассационная жалоба в вышестоящий суд помогла добиться справедливости.

Верховный суд пояснил, что если при заключении брачного договора все имущественные права, а также обязанности по уплате кредита и процентов были переданы супруге в единоличное владение, то и право на вычет по процентам она может использовать полностью, независимо от первоначальной доли в собственности, так как в таком случае последующее погашение процентов производится ею в полном размере.
 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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