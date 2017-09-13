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Предлагают установить стоимость патента для самозанятых до 20 тыс. руб. в год

13.09.17 17:02
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Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает установить стоимость патента для самозанятых не более 20 тыс. руб. в год, сообщил он журналистам.

«Людям надо дать работу, дать возможность официально формировать свои пенсионные начисления за очень маленький платёж, как мы предлагали, патент. В зависимости от региона от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. в год. И при этом ещё и не иметь проверок, не иметь никакой административной нагрузки, просто прийти и купить этот патент за пять минут в МФЦ и знать, что у тебя уже никаких проблем нет. Тогда ты можешь нормально кредитоваться, ты находишься в легальном поле, к тебе никто не может прийти ни с каким вопросом», — передает слова Титова RNS.

По его словам, аппаратом бизнес-омбудсмена разработан соответствующий законопроект: «Будем думать о том, чтобы внедрить это законодательство хотя бы на начальном этапе на региональном уровне. В качестве эксперимента мы будем предлагать внедрить его в Дальневосточном федеральном округе».

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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16 мнений
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Аноним

Да, как-же... Разогнались... А чиновников куда девать, они же должны на самозанятых оттягиваться

Клерк
понаехавший Тут
, Москва

Стоимость патента это я как понимаю без взносов в ПФР ? Их еще платить придется кроме того.... Да и ККТ не забыть надо купить с 01.07.2018  

<b>Модератор</b>
Над.К
Стоимость патента это я как понимаю без взносов в ПФР ?

 Нет, это как раз и будет платежом именно в фонды. Так Титов предлагает, насколько я понимаю.

Да и ККТ не забыть надо купить с 01.07.2018

 Нет. Поскольку самозанятые не будут иметь статус ИП, а в законе 54-ФЗ самозанятых нет

Клерк
yante
, Новороссийск

Над.К, Вы писали:

Стоимость патента это я как понимаю без взносов в ПФР ?

 Нет, это как раз и будет платежом именно в фонды. Так Титов предлагает, насколько я понимаю.

Да и ККТ не забыть надо купить с 01.07.2018

 Нет. Поскольку самозанятые не будут иметь статус ИП, а в законе 54-ФЗ самозанятых нет

   Судя по тому, что никто ничего не говорит про Взносы, я не исключаю, что когда народ повалит ( а власть как раз надеется, что народ именно "ПОВАЛИТ" ) регистрироваться в качестве самозанятых, то им скажут "а еще про Взносы не забудьте" - ну, не могут у нас сделать по-другому, никак не могут... :)

Клерк
yante
, Новороссийск

Над.К, Вы писали:

то им скажут

 Прежде чем такое сказать, надо в законы внести изменения (сразу в несколько). А это втихую не сделать

   Легко - сейчас у нас в крае массово приходят "ошибки при приеме СЗВ-М", ссылаются на то, что "должен быть пробел в СНИЛСе, а у вас тире, и наша программа не пропускает - срочно присылайте Дополняющую форму, иначе выставим вам ШТРАФ..."
  На мой звонок в Край мне сказали "а что, им сложно уточниться, тем более, ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОБЕЛ...", но когда я убедил начальника отдела в краевом ПФР глянуть в свой СНИЛС, она уже не была настолько категорична - и у меня, и у нее в СНИЛСе именно "тире"...
  При этом никто не может назвать, каким НПА были внесены изменения в формат СНИЛС, и какой НПА обязывает ставить ВСЕМ ПРОБЕЛ в СНИЛСе :)
  А вы говорите, что они не смогут...
  Просто поменяют свои программы, и выяснится, что "должны были делать именно так, потому, что наша программа по-другому НЕ ПРИНИМАЕТ" :)

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Аноним
, Новосибирск
Как предлагал товарищ Брызгалин, еще желательно сумму разбить ежемесячно и будет нам счастье.

 

И СЗВ-М ежемесячно подавать. Самозанятым пенсионерам индексация пенсии не положена.
Клерк
Старый ворчун

yante, Вы писали:

Над.К, Вы писали:

то им скажут

 Прежде чем такое сказать, надо в законы внести изменения (сразу в несколько). А это втихую не сделать

   Легко - сейчас у нас в крае массово приходят "ошибки при приеме СЗВ-М", ссылаются на то, что "должен быть пробел в СНИЛСе, а у вас тире, и наша программа не пропускает - срочно присылайте Дополняющую форму, иначе выставим вам ШТРАФ..."
  На мой звонок в Край мне сказали "а что, им сложно уточниться, тем более, ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОБЕЛ...", но когда я убедил начальника отдела в краевом ПФР глянуть в свой СНИЛС, она уже не была настолько категорична - и у меня, и у нее в СНИЛСе именно "тире"...
  При этом никто не может назвать, каким НПА были внесены изменения в формат СНИЛС, и какой НПА обязывает ставить ВСЕМ ПРОБЕЛ в СНИЛСе :)
  А вы говорите, что они не смогут...
  Просто поменяют свои программы, и выяснится, что "должны были делать именно так, потому, что наша программа по-другому НЕ ПРИНИМАЕТ" :)

 Прикольно... а эти их "программисты" не догадались заглянуть в постановление их же Дроздова?

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УТ:ТипСтраховой-Номер
xs: string
Шаблон: d{3}-d{3}-d{3}d{2}
Шаблон: d{3}-d{3}-d{3}-d{2}
Тип, используемый для представления страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица (СНИЛС) в формате XXX-XXX-XXX CC или XXX-XXX-XXX-CC

Клерк
Старый ворчун
И при этом ещё и не иметь проверок, не иметь никакой административной нагрузки, просто прийти и купить этот патент за пять минут в МФЦ и знать, что у тебя уже никаких проблем нет. Тогда ты можешь нормально кредитоваться, ты находишься в легальном поле, к тебе никто не может прийти ни с каким вопросом»,

 Как дитё малое...

Клерк
natalisa51

Над.К, Вы писали:

yante, Вы вообще сейчас про другое, уж извините. Лица, обязанные платить взносы, указаны в законах, а не в программе ПФ ))

 

 если учесть то, что нам  постоянно готовит государство по взносам... Скоро вообще никто ничего не будет обязан. а в шоколаде останутся,как всегда те, кто  ничего не платил....
 Всё закончится тем,что появится какой -нибудь хакер ( к примеру с Украины), сервер полетит... И прости ,но мы не виноваты. В 2000  подобное было ... 

Клерк
Старый ворчун

Над.К, Вы писали:

yante, Вы вообще сейчас про другое, уж извините. Лица, обязанные платить взносы, указаны в законах, а не в программе ПФ ))

 А что, проблема за месяц принять/подписать любой поганый закон? 

Клерк
Виталий Супрун android-версия
, Москва
[b]natalisa51[/b], [quote] За 20000 все станут самозанятыми....[/quote] Ага. А потом, когда их всех посчитают, взносы резко возрастут. И уже сложно будет отмазаться.
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