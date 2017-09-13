Предлагают установить стоимость патента для самозанятых до 20 тыс. руб. в год
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает установить стоимость патента для самозанятых не более 20 тыс. руб. в год, сообщил он журналистам.
«Людям надо дать работу, дать возможность официально формировать свои пенсионные начисления за очень маленький платёж, как мы предлагали, патент. В зависимости от региона от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. в год. И при этом ещё и не иметь проверок, не иметь никакой административной нагрузки, просто прийти и купить этот патент за пять минут в МФЦ и знать, что у тебя уже никаких проблем нет. Тогда ты можешь нормально кредитоваться, ты находишься в легальном поле, к тебе никто не может прийти ни с каким вопросом», — передает слова Титова RNS.
По его словам, аппаратом бизнес-омбудсмена разработан соответствующий законопроект: «Будем думать о том, чтобы внедрить это законодательство хотя бы на начальном этапе на региональном уровне. В качестве эксперимента мы будем предлагать внедрить его в Дальневосточном федеральном округе».
Да, как-же... Разогнались... А чиновников куда девать, они же должны на самозанятых оттягиваться
Стоимость патента это я как понимаю без взносов в ПФР ? Их еще платить придется кроме того.... Да и ККТ не забыть надо купить с 01.07.2018
Нет, это как раз и будет платежом именно в фонды. Так Титов предлагает, насколько я понимаю.
Нет. Поскольку самозанятые не будут иметь статус ИП, а в законе 54-ФЗ самозанятых нет
Над.К, Вы писали:
Судя по тому, что никто ничего не говорит про Взносы, я не исключаю, что когда народ повалит ( а власть как раз надеется, что народ именно "ПОВАЛИТ" ) регистрироваться в качестве самозанятых, то им скажут "а еще про Взносы не забудьте" - ну, не могут у нас сделать по-другому, никак не могут...
Прежде чем такое сказать, надо в законы внести изменения (сразу в несколько). А это втихую не сделать
Над.К, Вы писали:
Легко - сейчас у нас в крае массово приходят "ошибки при приеме СЗВ-М", ссылаются на то, что "должен быть пробел в СНИЛСе, а у вас тире, и наша программа не пропускает - срочно присылайте Дополняющую форму, иначе выставим вам ШТРАФ..."
На мой звонок в Край мне сказали "а что, им сложно уточниться, тем более, ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОБЕЛ...", но когда я убедил начальника отдела в краевом ПФР глянуть в свой СНИЛС, она уже не была настолько категорична - и у меня, и у нее в СНИЛСе именно "тире"...
При этом никто не может назвать, каким НПА были внесены изменения в формат СНИЛС, и какой НПА обязывает ставить ВСЕМ ПРОБЕЛ в СНИЛСе
А вы говорите, что они не смогут...
Просто поменяют свои программы, и выяснится, что "должны были делать именно так, потому, что наша программа по-другому НЕ ПРИНИМАЕТ"
yante, Вы писали:
Прикольно... а эти их "программисты" не догадались заглянуть в постановление их же Дроздова?
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Как дитё малое...
Над.К, Вы писали:
Всё закончится тем,что появится какой -нибудь хакер ( к примеру с Украины), сервер полетит... И прости ,но мы не виноваты. В 2000 подобное было ...
Над.К, Вы писали:
А что, проблема за месяц принять/подписать любой поганый закон?
Не проблема. Но выше речь была несколько о другом