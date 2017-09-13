Предлагают установить стоимость патента для самозанятых до 20 тыс. руб. в год

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает установить стоимость патента для самозанятых не более 20 тыс. руб. в год, сообщил он журналистам.

«Людям надо дать работу, дать возможность официально формировать свои пенсионные начисления за очень маленький платёж, как мы предлагали, патент. В зависимости от региона от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб. в год. И при этом ещё и не иметь проверок, не иметь никакой административной нагрузки, просто прийти и купить этот патент за пять минут в МФЦ и знать, что у тебя уже никаких проблем нет. Тогда ты можешь нормально кредитоваться, ты находишься в легальном поле, к тебе никто не может прийти ни с каким вопросом», — передает слова Титова RNS.

По его словам, аппаратом бизнес-омбудсмена разработан соответствующий законопроект: «Будем думать о том, чтобы внедрить это законодательство хотя бы на начальном этапе на региональном уровне. В качестве эксперимента мы будем предлагать внедрить его в Дальневосточном федеральном округе».