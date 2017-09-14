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Только вмешательство бизнес-омбудсмена помогло ИП вернуть переплату из ИФНС

14.09.17 16:34
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ИП из Новосибирска прекратил деятельность в 2015 году, сдал все декларации и уплатил все налоги. Однако в январе 2017 года в его адрес пришло требование об уплате задолженности по налогам в размере 55 000 рублей от МИФНС.

Как выяснилось, сумма, уплаченная ИП, по ошибке ФНС была уточнена в одной из межрайонных инспекций по Санкт-Петербургу.

Впоследствии по требованию налогового органа спорная сумма была повторно взыскана с личного счета ИП службой судебных приставов. И несмотря на то, что заявление о возврате денежных средств из ИФНС г. Санкт-Петербурга было подано еще в марте 2017 года, их так и не вернули.

В ответ на обращение МИФНС сообщила, что в Санкт-Петербург направлен повторный запрос о возврате карточки расчета с бюджетом. И опять действия по приведению в соответствие начислений и платежей по расчетам так и не были осуществлены. Более того, в июне в адрес ИП поступило еще одно требование - об уплате пени, за якобы просроченную оплату налоговых платежей.

В июле 2017 года ИП обратился к новосибирскому бизнес-омбудсмену, который оперативно направил обращение в УФНС по Новосибирской области с требованием о возврате излишне взысканных сумм налога и отмене требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов.

После вмешательства омбудсмена межрайонной инспекцией были проведены мероприятия по урегулированию ситуации по обращению заявителя: принято решение о возврате излишне уплаченного налога; спорное требование об уплате сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов налоговым органом – отозвано, сообщает пресс-служба бизнес-защитника.

 

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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7 мнений
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Аноним
, Санкт-Петербург
Когда введут персональную административную ответственность  для этих деятелей? Нужно штрафовать того, кто отправил это требование и его непосредственного руководителя 
Клерк
Жуков Александр

Аноним, Вы писали:

Когда введут персональную административную ответственность  для этих деятелей? Нужно штрафовать того, кто отправил это требование и его непосредственного руководителя 

 

Абсолютно согласен. А то пока что есть всего-лишь призрачная возможность оспорить действия безличной МИФНС. А необходимо именно личную ответственность должностных лиц установить. Когда будет предусмотрена персональная ответственность должностных лиц, тогда и эти должностные лица будут более ответственными.
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Аноним
, Екатеринбург
вы реально считаете, что специалист 1 разряда с зарплатой 8 тысяч!!! должен быть оштрафован? ну уволят его, кому лучше будет? на его место тут же ринутся сотни супер квалифицированных сотрудников (повторяю, на 8 тысяч)? может просто система выстроена неправильно.  
Клерк
Жуков Александр

Аноним, Вы писали:

вы реально считаете, что специалист 1 разряда с зарплатой 8 тысяч!!! должен быть оштрафован? ну уволят его, кому лучше будет? на его место тут же ринутся сотни супер квалифицированных сотрудников (повторяю, на 8 тысяч)? может просто система выстроена неправильно.  

Оштрафован? Нет конечно. Размер его зарплаты - это его "лицензия на убийство", разрешение работать спустя рукава, проявлять халатность и невнимательность. Такому сотруднику позволено всё. Не трогайте сотрудников с зарплатой в 8 тысяч! Что у Вас совести что ли нет? Им и так тяжело.

Клерк
Жуков Александр

Аноним, Вы писали:

вы реально считаете, что специалист 1 разряда с зарплатой 8 тысяч!!! должен быть оштрафован?

Предусмотреть ответственность следует прежде всего для такого должностного лица, как начальник МИФНС. У него поди не 8 тысяч выходит?

Клерк
Старый ворчун

Аноним, Вы писали:

вы реально считаете, что специалист 1 разряда с зарплатой 8 тысяч!!! должен быть оштрафован? 

 Нет там  таких зарплат, не врите. Оклады - да, а суммарные начисления  значительно больше. 



ну уволят его, кому лучше будет?

Да нам же. Следующий так хамить не будет.


 может просто система выстроена неправильно.  

 

Неправильно. И что - каждого служащего этой системы, не выполняющего свои служебные обязанности, премировать и в жопу целовать?

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