Только вмешательство бизнес-омбудсмена помогло ИП вернуть переплату из ИФНС

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ИП из Новосибирска прекратил деятельность в 2015 году, сдал все декларации и уплатил все налоги. Однако в январе 2017 года в его адрес пришло требование об уплате задолженности по налогам в размере 55 000 рублей от МИФНС.

Как выяснилось, сумма, уплаченная ИП, по ошибке ФНС была уточнена в одной из межрайонных инспекций по Санкт-Петербургу.

Впоследствии по требованию налогового органа спорная сумма была повторно взыскана с личного счета ИП службой судебных приставов. И несмотря на то, что заявление о возврате денежных средств из ИФНС г. Санкт-Петербурга было подано еще в марте 2017 года, их так и не вернули.

В ответ на обращение МИФНС сообщила, что в Санкт-Петербург направлен повторный запрос о возврате карточки расчета с бюджетом. И опять действия по приведению в соответствие начислений и платежей по расчетам так и не были осуществлены. Более того, в июне в адрес ИП поступило еще одно требование - об уплате пени, за якобы просроченную оплату налоговых платежей.

В июле 2017 года ИП обратился к новосибирскому бизнес-омбудсмену, который оперативно направил обращение в УФНС по Новосибирской области с требованием о возврате излишне взысканных сумм налога и отмене требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов.

После вмешательства омбудсмена межрайонной инспекцией были проведены мероприятия по урегулированию ситуации по обращению заявителя: принято решение о возврате излишне уплаченного налога; спорное требование об уплате сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов налоговым органом – отозвано, сообщает пресс-служба бизнес-защитника.