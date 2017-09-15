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В неверном сальдо по взносам налоговики винят программу и фонды

15.09.17 08:00
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Представитель УФНС пояснила, что ситуация с недостоверным сальдо по взносам возникла в результате некорректной работы информационных ресурсов, представленных фондами.

Проблему необоснованных предъявлений к оплате налоговыми органами задолженности по взносам поднял региональный бизнес-омбудсмен в ходе заседания Межведомственной рабочей группы по защите прав субъектов предпринимательской деятельности при Прокуратуре Калининградской области.

По словам представителя налоговой службы, в скором времени будет подготовлена инструкция действий при возникновении данной проблемы у предпринимателей, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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28 мнений
Клерк
Натали Б
, Санкт-Петербург
Для себя бы инструкцию написали.
Почему предприниматель должен бегать курьером между двумя ГОСУДАРСТВЕННЫМИ структурами?!
Клерк
yante
, Новороссийск

Аноним, Вы писали:

Уже истерический смех от всего этого. Разрешили бы налоговым править в ручную все эти задолженности

   Я в конце мая говорил с замруководителя краевой УФНС, она сказала "мы не можем менять данные, которые передал ПФР, это же уголовно наказуемо", однако, мое замечание "а ответственности по ст.286 и ст.169 УК РФ вы, видимо, совсем не боитесь", она сделала, что не заметила...

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Аноним
, Москва
Интересно, а переплата по взносам у кого-нибудь "выскочила" или у всей страны база данных легла с долгами?
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Аноним
, Новосибирск
А как же? Они же законы сами не читают. А в законе прописано, что передача остатков будет двумя партиями. Что надо занулять. Ну, ИФНС, как всегда ничего не слышала об этом. Зато они отчитались, что взносы выросли. Вот какие молодцы.
Клерк
SvetaAbramova
, Москва

Аноним, Вы писали:

Интересно, а переплата по взносам у кого-нибудь "выскочила" или у всей страны база данных легла с долгами?

 Выскочила. А у одной фирмы сначала была переплата, а в сентябре превратилась в долг, равный начислениям 4 кв. 2016

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Аноним
, Ростов-на-Дону
Выскочила. А у одной фирмы сначала была переплата, а в сентябре превратилась в долг, равный начислениям 4 кв. 2016

 у нас была аналогичная ситуация

Клерк
Натали Б
, Санкт-Петербург

Аноним, Вы писали:

Интересно, а переплата по взносам у кого-нибудь "выскочила" или у всей страны база данных легла с долгами?

 

У меня пока "переплата", боюсь даже дёргаться, вдруг после "корректировки" стану должником.
Клерк
Лидия Анатольевна
, Москва
Большой и горячий привет Мишустину, который отрапортовал Президенту о готовности администрировать страховые взносы в том году.
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Аноним
, Москва
У моей организации 24 налоговая  сняла 54000-00 пеней по данным переданным из ПФР,стали разбираться, получили нулевой акт от ПФР, а следом еще одно требование от налоговой №24 аж на 1 200 000 после корректировочной  выгрузки. Опять бегаем между налоговой и ПФР, закидывая письмами, и кто ответит за это безобразие?
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Аноним
, Москва

Лидия Анатольевна, Вы писали:

Большой и горячий привет Мишустину, который отрапортовал Президенту о готовности администрировать страховые взносы в том году.

 

Он не только об этом отрапортовал, он  еще отчитался, что собираемость поборов за 8 месяцев  выросла за счет хорошего администрирования  страховых взносов. Все это звучит, как издевка на фоне того, что происходит с остатками.
Клерк
Натали Б
, Санкт-Петербург

Аноним, Вы писали:

Лидия Анатольевна, Вы писали:

Большой и горячий привет Мишустину, который отрапортовал Президенту о готовности администрировать страховые взносы в том году.

 

Он не только об этом отрапортовал, он  еще отчитался, что собираемость поборов за 8 месяцев  выросла за счет хорошего администрирования  страховых взносов. Все это звучит, как издевка на фоне того, что происходит с остатками.

 Причём сбор взносов опережает рост зарплат, и его это не смущает. Считает, что налоговики просто лучше работают. Значит, выпишут себе премию.

Клерк
yante
, Новороссийск

Натали Б, Вы писали:

Аноним, Вы писали:

Интересно, а переплата по взносам у кого-нибудь "выскочила" или у всей страны база данных легла с долгами?

 

У меня пока "переплата", боюсь даже дёргаться, вдруг после "корректировки" стану должником.

   Самое прикольное в том, что это НИКАК не зависит от вашего "дерганья" :)

Клерк
Старый ворчун

Аноним, Вы писали:

У моей организации 24 налоговая  сняла 54000-00 пеней по данным переданным из ПФР,стали разбираться, получили нулевой акт от ПФР, а следом еще одно требование от налоговой №24 аж на 1 200 000 после корректировочной  выгрузки. Опять бегаем между налоговой и ПФР, закидывая письмами, и кто ответит за это безобразие?

 

Ну вам же нравится по кабинетам бегать? Так что никто не ответит.

 

Клерк
Старый ворчун

Аноним, Вы писали:

Интересно, а переплата по взносам у кого-нибудь "выскочила" или у всей страны база данных легла с долгами?

 У меня такое было - мифические переплаты по страх. и омс.

Я не чесал, в конце июня оно само обнулилось. 


Ну, и пени копеечные появились, при полном отсутствии недоимок. Что как-то и не удивляет.

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Аноним
, Москва

Аноним, Вы писали:

Лидия Анатольевна, Вы писали:

Большой и горячий привет Мишустину, который отрапортовал Президенту о готовности администрировать страховые взносы в том году.

 

Он не только об этом отрапортовал, он  еще отчитался, что собираемость поборов за 8 месяцев  выросла за счет хорошего администрирования  страховых взносов. Все это звучит, как издевка на фоне того, что происходит с остатками.

 

Аналогичная ситуация. Сегодня ездила в Отделение ПФР по Москве и Московской области, оставила очередное письмо о новой выгрузке. Там были бухгалтеры, у которых "вылезла" задолженность в 80 млн.руб., 8 млн.руб, 4 млн.руб.
Клерк
Nadia T-Grad
, Москва
Ну, у кого-то декабрь 2016 года не идет. У меня в марте 2016 была смена юр адреса... старый ПФР (Москва) ДО СИХ ПОР (сентябрь 2017) не переслал наше дело с платежами 2016 года в новый ПФР (МО), они уже 3 запроса им посылали! Ну и соответственно текущие остатки в ФНС не идут.
Клерк
Первоклассник

Ребята, ну вы же знаете на какой территории земного шара живете. Здесь - всё для блага человека. Переезд действительно был большой, как великое переселение народов. Тетя мотя из налоговой права на 95%, а вот по небольшим суммам могли бы и сами подправить. Но нет, из-за копеек расшибутся.

Клерк
Марианна08022013
, Жуковский
Столкнулись как раз с такой проблемой. ИП закрывала свою деятельность. 3 раза брали выписку из налоговой. Там постоянно один и тот же долг. В пенсионном такой суммы нет. В результате стали сверять в пенсионном фонде: потеряли платежи за прошлые года, потом нашли в неопознанных, в пенсионном фонде сказали, что "Засчитать не смогут, пока Правительство не сделает нормальную программу. А сколько ждать - неизвестно. Может месяц, может несколько лет "- пишу дословно ответ Пенсионного фонда
Клерк
yante
, Новороссийск
  Погодите, если данные передаются за подписью конкретного чиновника ПФР ( вряд ли подписывает именно он, скорее всего, как и в случае с БанкКЛиентом или с Отчетностью на любом предприятии - отправляет бухгалтер, подписывая подписью Директора ), значит, и ответственность должен нести тот, чья подпись ( ЭЦП ) стоит на переданных файлах???
Клерк
Диана Г.Н.
Когда мы писали в ПФР по г. Москве передать сальдо, то нам потом по почте пришло письмо, что сальдо передано таким то файлом и телефон и имя сотрудника. Мы позвонили по этому телефону. Сотрудник указанный в письме был в отпуске, но взявший трубку сказал, что отправлял именно , тот, что указан в письме. Но как это доказать)
Клерк
yante
, Новороссийск

Диана Г.Н., Вы писали:

Когда мы писали в ПФР по г. Москве передать сальдо, то нам потом по почте пришло письмо, что сальдо передано таким то файлом и телефон и имя сотрудника. Мы позвонили по этому телефону. Сотрудник указанный в письме был в отпуске, но взявший трубку сказал, что отправлял именно , тот, что указан в письме. Но как это доказать)

   Я думаю, что ВАМ не надо доказывать, если "за него возьмутся", то это именно ОН должен будет доказывать, что "подпись не его" и "он ее не ставил" :)

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