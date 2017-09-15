В неверном сальдо по взносам налоговики винят программу и фонды
Представитель УФНС пояснила, что ситуация с недостоверным сальдо по взносам возникла в результате некорректной работы информационных ресурсов, представленных фондами.
Проблему необоснованных предъявлений к оплате налоговыми органами задолженности по взносам поднял региональный бизнес-омбудсмен в ходе заседания Межведомственной рабочей группы по защите прав субъектов предпринимательской деятельности при Прокуратуре Калининградской области.
По словам представителя налоговой службы, в скором времени будет подготовлена инструкция действий при возникновении данной проблемы у предпринимателей, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.
Почему предприниматель должен бегать курьером между двумя ГОСУДАРСТВЕННЫМИ структурами?!
Аноним, Вы писали:
Я в конце мая говорил с замруководителя краевой УФНС, она сказала "мы не можем менять данные, которые передал ПФР, это же уголовно наказуемо", однако, мое замечание "а ответственности по ст.286 и ст.169 УК РФ вы, видимо, совсем не боитесь", она сделала, что не заметила...
Аноним, Вы писали:
Выскочила. А у одной фирмы сначала была переплата, а в сентябре превратилась в долг, равный начислениям 4 кв. 2016
у нас была аналогичная ситуация
У меня в одной фирме в ФСС и ФФОМС выскочила переплата, а в ПФР недоимка в размере взносов за декабрь 2015 г.
Эх, почему же наши неточности в декларациях нельзя списать на "некорректную работу информационных ресурсов" ?
Аноним, Вы писали:
Аноним, Вы писали:
Спасибо, "успокоили".
Лидия Анатольевна, Вы писали:
Аноним, Вы писали:
Причём сбор взносов опережает рост зарплат, и его это не смущает. Считает, что налоговики просто лучше работают. Значит, выпишут себе премию.
Натали Б, Вы писали:
Самое прикольное в том, что это НИКАК не зависит от вашего "дерганья"
Аноним, Вы писали:
Ну вам же нравится по кабинетам бегать? Так что никто не ответит.
Аноним, Вы писали:
У меня такое было - мифические переплаты по страх. и омс.
Я не чесал, в конце июня оно само обнулилось.
Ну, и пени копеечные появились, при полном отсутствии недоимок. Что как-то и не удивляет.
Аноним, Вы писали:
Ребята, ну вы же знаете на какой территории земного шара живете. Здесь - всё для блага человека. Переезд действительно был большой, как великое переселение народов. Тетя мотя из налоговой права на 95%, а вот по небольшим суммам могли бы и сами подправить. Но нет, из-за копеек расшибутся.
Диана Г.Н., Вы писали:
Я думаю, что ВАМ не надо доказывать, если "за него возьмутся", то это именно ОН должен будет доказывать, что "подпись не его" и "он ее не ставил"