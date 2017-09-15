Курортного сбора еще нет, а КБК уже есть

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Курортный сбор должен появится в России с 1 мая следующего года, соответствующий федеральный закон был принят в июне месяце.

Ставки его будут устанавливать региональные власти, но пока еще ни одного проекта закона по сбору опубликовано не было. Однако Минфин уже огласил КБК, по которому будет уплачиваться курортный сбор.

В письме от 06.09.2017 г. № 02-05-11/57536 министерство приводит код 000 1 15 08000 02 0000 140. Но в таком виде кода не будет, потому что первый три цифры заменяются на код администратора доходов. Обратите внимение, что курортный сбор не налог, он относится к разряду административных сборов и будет уплачиваться не в налоговые органы.

Впрочем, вопрос КБК простых туристов волновать не будет, поскольку собирать сбор и перечислять его в бюджет должны будут гостиницы, пансионаты, санатории и прочие объекты размещения.

Напомним, что курортный сбор пока будет введен на территории четырех регионов России - Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.