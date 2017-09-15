Ключевая ставка снижена до 8,5%
15.09.17 12:16
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Сегодня состоялось заседание Совета директоров Банка России, на котором принято решение снизить ключевую ставку с 9 до 8,5%.
Совет директоров отмечает, что инфляция находится вблизи 4%, а экономика продолжает расти.
На фоне благоприятной динамики цен ряда товаров и услуг возобновилось снижение инфляционных ожиданий, однако они еще не закрепились на низком уровне. Среднесрочные риски превышения инфляцией цели преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз, сообщает пресс-служба ЦБ.
Напомним, проследить динамику изменения ключевой ставки ЦБ можно в справочнике на нашем сайте.