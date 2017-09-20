Как правильно указать в чеке ККТ наименование товара
Обязательные реквизиты, которые должны содержать кассовый чек и БСО, - это в том числе наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учетом скидок и наценок.
При этом Федеральный закон № 54-ФЗ не содержит положений, конкретизирующих требования к реквизиту «наименование товара (работ, услуг)» в кассовом чеке.
В этой связи Минфин в своем письме № 03-01-15/49971 от 04.08.2017 выразил мнение, что в целях указания наименования товара (работы, услуги), в частности, может быть использован Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).