Как трудинспекторы будут проверять работодателей

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Роструд рассматривает вопрос перехода на электронные проверки, что не только сэкономит время и издержки работодателя, но и значительно ускорит и оптимизирует сам процесс проведения проверки инспектором труда.

«Например, в ходе плановой проверки инспектор труда, не выезжая к работодателю, используя соответствующую базу данных, мог бы проверить все необходимые кадровые документы в электронном виде», - пояснил глава ведомства Всеволод Вуколов.

Также руководитель Роструда акцентировал внимание на предложении по созданию интерактивной площадки, на которой смогут заключать трудовые договоры в электронном виде отдельные категории работников или работодателей, например, при использовании дистанционного труда. По его словам, такой площадкой может выступать портал Роструда «Работа в России».