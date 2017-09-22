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ФНС против ПФР: после сдачи декларации максимальные взносы ИП надо пересчитать

22.09.17 00:07
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В вопросе перерасчета максимальных взносов предпринимателей ФНС продолжает настаивать на своем мнении, которое идет вразрез с позицией ПФР, повергшей в шок предпринимательское сообщество.

По итогам совещания у главы ПФР, которое состоялось 28.08.17, ФНС выпустила письмо № БС-4-11/18282@ от 13.09.2017, где еще раз указала на возможность переформирования обязательств ИП по взносам, исчисленным из 8 МРОТ. 

Как известно, размер фиксированных  взносов ИП определяется в зависимости от величины полученного ими дохода.

При этом, чтобы не нагружать ИП лишней отчетностью, законом предусмотрена передача сведения о доходах из ИФНС в ПФР.

Данные передают не позднее 15 июня года, следующего за истекшим расчетным периодом. После этой даты до окончания текущего расчетного периода налоговые органы направляют сведения о доходах ИП в срок не позднее 1-го числа каждого следующего месяца.

Таким образом, по мере представления плательщиками страховых взносов налоговых деклараций сведения из них ежемесячно в установленные сроки направляются налоговыми органами в ПФР независимо от налогового периода, за который упомянутые декларации представлены, поскольку норма части 9 статьи 14 Федерального закона N 212-ФЗ не содержит ограничения относительно периода, за который налоговыми органами направляются указанные сведения о доходах.

В случае, если плательщиком страховых взносов была представлена отчетность в налоговые органы (независимо от даты ее предоставления), размер страхового взноса на обязательное пенсионное страхование у такого плательщика определяется в соответствии с положениями части 1.1 статьи 14 Федерального закона N 212-ФЗ исходя из суммы годового дохода, указанного в такой отчетности, и, соответственно, в случае взыскания с упомянутого плательщика органами ПФР суммы страховых взносов исходя из 8 МРОТ такая сумма подлежит перерасчету.

Статьей 20 Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ установлено, что контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов, подлежащих уплате за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, осуществляется органами ПФР и ФСС.

Учитывая изложенное, нормы Федерального закона N 212-ФЗ во взаимосвязи с положениями Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ позволяют осуществлять органам ПФР перерасчет обязательств упомянутых плательщиков исходя из суммы фактически полученного ими дохода.

Напомним, ранее ПФР выпустил сенсационное письмо от 10.07.2017 № НП-30-26/9994 в котором «пенсионщики» отказались пересчитывать фиксированные взносы ИП, поздно сдавших декларации.

Эта информация повергла в шок многих ИП, которые стали массово обращаться в ФНС. Налоговики вступились за ИП и в своем письме № БС-4-11/17461@ от 01.09.2017 сообщили, что ПФР не прав и закон не содержит ограничений на перерасчет.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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