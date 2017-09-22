С 2018 льготы по налогу на движимое имущество не будет. Каждый регион делает свой выбор

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Как известно, сейчас организации не платят налог за движимое имущество, приобретенное после 2013 года. Однако действие этой льготы истекает 01.01.2018. После этой даты введение льготы отдано на откуп регионам.

Так, в частности, в Бурятии был предложен следующий вариант: «ставка налога на имущество организаций устанавливается в отношении движимого имущества, принятого на учет в качестве основных средств, для организаций, впервые зарегистрированных после вступления в силу настоящего закона, в размере 0,1 процента…».

Между тем бизнес-омбудсмен региона отметил, что если законопроект будет принят в предлагаемом варианте, из-под действия налоговой льготы будут выведены предприятия, приобретавшие основные средства в период с 2013 по 2017. В таких условиях обновление основных средств, транспортного парка предприятий и организаций будет крайне затруднительным, передает пресс-служба бизнес-защитника.

В этой связи депутаты пока не стали рассматривать законопроект. Планируется доработать его совместно с органами исполнительной власти и предпринимательским сообществом, а затем внести позднее и рассмотреть на ноябрьской сессии Народного Хурала Бурятии.

Напомним, МЭР подготовило законопроект, которым во всех статьях главы 30 НК слово «имущество» заменяется словами «недвижимое имущество», т.е. «движимость» просто не будет попадать под налог. Минфин эту идею не поддерживает.