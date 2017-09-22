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Налоговики сами придут к вам в офис, чтобы помочь. Хотите?

22.09.17 11:09
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Документы на госрегистрацию юрлиц и ИП можно подать в электронном виде. Если вы сами не можете разобраться – пригласите налоговиков, они объяснят.

Документы надо подписать усиленной КЭП, сертификат которой можно получить в любом удостоверяющем центре, аккредитованном в Минкомсвязи России. Заявители могут воспользоваться онлайн-сервисом «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» на сайте ФНС или направить документы через «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица».

Так, в ИФНС России по Центральному округу г. Братска Иркутской области создана мобильная группа по экспресс-обучению процедуре электронной регистрации, в рамках которой налоговые инспекторы оказывают налогоплательщикам оперативную практическую помощь.

Сотрудники инспекции по предварительной договоренности выезжают в офисы налогоплательщиков, имеющих ЭЦП, и вместе с бухгалтерами, руководителями организаций или ИП прямо на рабочих местах поэтапно рассматривают процедуру подготовки и направления документов для государственной регистрации, а также помогают подключаться к «Личному кабинету».

Преимущества направления документов в электронном виде существенные, утверждает региональное УФНС. Во-первых, это экономия денежных средств организации, так как не требуются затраты на нотариуса, отсутствуют почтовые, транспортные и командировочные расходы, в связи с отсутствием необходимости посещения регистрирующего органа. Во-вторых, сокращаются формальные ошибки при заполнении формы, для передачи данных используются защищенные каналы связи и, кроме того, все оригиналы документов остаются на руках у организации.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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