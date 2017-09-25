Какие ограничения накладываются на физлиц-банкротов

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Заявление в суд о признании физлица банкротом можно подать, если требования к такому должнику составляют не менее 500 тыс. рублей и не исполнены в течение трех месяцев.

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладает он сам, конкурсный кредитор и уполномоченный орган.

При этом не допускается освобождение гражданина от уплаты обязательных платежей после завершения расчетов с кредиторами в случае, если:

- гражданин привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве;

- гражданин не предоставил необходимые сведения или предоставил заведомо недостоверные сведения финансовому управляющему или арбитражному суду;

- должник действовал незаконно, уклонился от уплаты налогов, погашения кредиторской задолженности, скрыл или уничтожил имущество.

Статус банкрота предполагает ряд негативных последствий, предупредили в УФНС по Республике Марий Эл. В частности, банкроты получают ограничение на выезд из страны, в течение трех лет не вправе занимать должности в органах управления юрлица, иным образом участвовать в управлении юрлицом, не могут в течение трех лет зарегистрироваться в качестве ИП и ко всему данный статус не освобождает от долговых обязательств.

В течение пяти лет с даты завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества он не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам или договорам займа без указания на факт своего банкротства.