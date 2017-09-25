Клерк.Ру
 
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Сколько лиц уже привлечено к субсидиарной ответственности

25.09.17 13:47
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 В 1 полугодии 2017 года налоговыми органами Амурской области в арбитражный суд направлено 14 исковых заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника, на сумму около 500 млн руб., привлечено 8 лиц на сумму почти 400 млн руб.  По результатам работы в бюджет поступило более 4 млн. руб., что составляет 10% от суммы удовлетворенных требований, сообщает региональное УФНС.

Напомним, с 30 июля 2017 года вступили в силу изменения в закон о банкротстве в части субсидиарной ответственности.

Теперь законодательно установлен перечень действий, которые позволят определить статус контролирующего должника лица, несущего ответственность по долгам предприятия.

Появилось еще одно условие для привлечения к субсидиарной ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов, а именно: за невнесение на дату возбуждения дела о банкротстве сведений, подлежащих обязательному внесению в соответствии с федеральным законом, либо внесение недостоверных сведений о юрлице:

- в ЕГРЮЛ на основании представленных таким лицом документов;

- в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц в части сведений, обязанность по внесению которых возложена на юрлицо.

Предусмотрена норма, согласно которой арбитражный суд вправе уменьшить размер или полностью освободить от субсидиарной ответственности при соблюдении следующих условий:

- лицо докажет, что оно при исполнении функций органов управления или учредителя юрлица фактически не оказывало определяющего влияния на деятельность юрлица (осуществляло функции органа управления номинально);

- если лицом будут предоставлены сведения, благодаря которым будет установлено фактически контролировавшее должника лицо, и (или) обнаружено скрывавшееся последним имущество должника и (или) контролирующего должника лица.

Изменился подход к определению размера ответственности за неподачу (несвоевременную подачу) заявления должника, который теперь равен размеру обязательств должника, возникших после истечения срока, когда должник обязан был самостоятельно обратиться с заявлением о признании себя банкротом и до возбуждения дела о банкротстве должника (возврата заявления уполномоченного органа о признания должника банкротом).

Кроме того, при рассмотрении заявления о привлечении к ответственности может быть заключено мировое соглашение, но с некоторыми особенностями:

- мировое соглашение может быть утверждено арбитражным судом только при раскрытии ответчиком сведений об имуществе в размере, достаточном для исполнения соглашения;

- может быть утверждено только в отношении всех кредиторов и в отношении всех контролирующих лиц;

- условия мирового соглашения должны быть единогласно одобрены всеми кредиторами.

И еще одно нововведение - заявление о привлечении к субсидиарной ответственности может быть подано вне рамок дела о банкротстве – после завершения конкурсного производства, прекращения производства по делу или возвращения судом заявления.

Данные поправки направлены на упрощение процедуры привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, кредиторы получат реальную возможность более эффективно взыскивать долги компаний-банкротов с их руководителей и иных контролирующих лиц в ситуациях явной недобросовестности последних.

Новый закон разрешил самый проблемный вопрос, когда дело о банкротстве невозможно было возбудить по причине отсутствия финансирования, и кредиторы оказывались со связанными руками, в принципе лишенные возможности защиты своих прав. Теперь предъявить требование к директору можно будет и вне рамок дела о банкротстве.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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