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ИФНС предупредит юрлиц о налоговых рисках через личный кабинет

27.09.17 11:47
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В рамках развития концепции налогового контроля на основе риск-ориентированного подхода ФНС рассматривает возможность публикации информации о наличии (отсутствии) рисков нарушения законодательства о налогах и сборах в личном кабинете налогоплательщика юрлица.

Перечень публикуемой информации может включать оценку уровня налоговых рисков, возникающих на этапах постановки на учет в налоговых органах, внесения изменений в сведения о регистрации юрлица, представления в налоговый орган налоговых деклараций, расчетов, проверки полноты и своевременности уплаты налогов (сборов, страховых взносов), а также на этапах представления пояснений и документов в ответ на требования налогового органа при проведении налоговой проверки.

В настоящее время сформирован перечень рисков для публикации в ЛК юрлица, в том числе:

1) риск наложения штрафных санкций;

2) риск приостановления операций по счетам;

3) риск отказа в применении вычетов по НДС;

4) риск отказа в возмещении НДС из бюджета;

5) риск отказа в применении льготы по налогам (сборам, страховым взносам);

6) риск доначисления налогов (сборов, страховых взносов);

7) риск неполноты отражения доходов для целей налогообложения;

8) риск необоснованного отражения расходов для целей налогообложения;

9) риск участия в схеме уклонения от налогообложения;

10) риск получения необоснованной налоговой выгоды;

11) риск недолжной осмотрительности;

12) риск отбора для проведения мероприятий налогового контроля.

Оценка уровня риска проводится на основе анализа совокупности критериев полноты, своевременности, достоверности, реальности деятельности, экономической целесообразности, правомерности и др. Уровень риска может принимать значения низкий, средний, высокий.

Предусматривается, что публикация информации об уровне налоговых рисков одновременно сопровождается доведением до сведений налогоплательщиков  мер ответственности, предусмотренных НК, а также рекомендаций по снижению уровня выявленного риска и предотвращению возможных нарушений требований законодательства о налогах и сборах.

Информирование налогоплательщиков юрлиц о выявленных рисках позволит обеспечить профилактику и предупреждение потенциальных нарушений требований законодательства о налогах и сборах, а также обеспечит возможность превентивного урегулирования вопросов, возникающих в процессе взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами, сообщает УФНС по Севастополю.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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