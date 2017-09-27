Клерк.Ру
 
0
0

Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»

27.09.17 11:20
96
1

Вчера мы написали, что новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам.

Сбербанк не согласился, и его пресс-служба попросила нашего главреда разместить их обращение к читателям «Клерка»:

«Уважаемые читатели и гости портала Klerk.ru, и, самое главное, пользователи нового Сбербанк Бизнес Онлайн!

Прежде всего отмечаем, что заголовок материала на „Клерке“ не отражает действительность.

Среди аудитории данного форума встречается разная точка зрения на новый Сбербанк Бизнес Онлайн (что вполне естественно для любой новинки). Что уж говорить о профессиональном сообществе бухгалтеров, которое, очевидно, несколько шире аудитории отдельно взятого, даже очень популярного ресурса.

Поэтому говорить о том, что „бухгалтерам не нравится...“, не упоминая другую точку зрения, на наш взгляд, некорректно и неправильно».

Мы специально разместили новость еще в одном нашем сообществе в Фейсбуке. Там тоже восторгов про новый интерфейс мы не нашли:

пав

 

Сбербанк же настаивает, что все это не так:

«В подтверждение своих слов приводим пару цитат всё с того же форума (орфография и пунктуация приведены без изменений).

«банк-клиент Сбера изменился кардинально. Я помню что было раньше..... И выписки с платежками человеческие стали...»

titova-tlt

«У нас сбер, проблем, т-т-т, нет. Отправляем зарплату на просто сберовские счета сотров — не зарплатный проект»

Synergenta

Сбербанк предлагает присылать пожелания по улучшению интерфейса:

«Хотим подчеркнуть, что мы готовы услышать все пожелания и мнения относительно новой системы по электронной почте. Её адрес указан в e-mail рассылке, которая рассылается на адреса пользователей каждый раз накануне переключения систем со старой на новую: newsbbol@sberbank.ru

Это на самом деле работает: по вашим пожеланиям мы уже оптимизировали загрузку выписки, сделали более удобным скачивание и печать платежных поручений (можно сохранять либо отправлять на печать сразу несколько), добавили историю операций в раздел „Счета и выписки“ и многое другое.

Ваш голос очень важен для нас. Мы внимательно относимся к конструктивной обратной связи. Она помогает нам сделать Сбербанк Бизнес Онлайн еще лучше и удобнее в использовании».

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
1 мнение
Аватар
Аноним
"банк-клиент Сбера изменился кардинально. Я помню что было раньше..... И выписки с платежками человеческие стали...»цитата
  вот не согласна насчет выписок: итоговая таблица (входящее сальдо, оборот, конечное сальдо)- ну совсем "некомильфо". , с моей точки зрения, информация, увеличивающая размер документа- не оптимальна.Старая версия выписки- документ ,составленный по бухгалтерским"законам". А кому она предназначена (выписка) ? Конечно бухгалтерам, а не программистам. Красивые картинки хороши для других случаев.
Люди которым это нравится

»
Мнения 71
Аноним
"банк-клиент Сбера изменился кардинально. Я помню что было раньше..... И выписки с&nbsp...
Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Аноним
Что-то мыслите все коротенечко!!!!!!  Какая лазейка открывается!!!! Ух! Аж дух захватывает. ...
В России ликвидируют ФГУПы и МУПы
Клерк
medyza
Всем здрастьте, уже год как работаю в новом Сбере, все красиво, все нравится, разобралась и споко...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Клерк
KateK
Аноним, из Москвы,Отсутствие данного описания, влечет недействительность заключаемого догово...
Смена адреса или регистрация новой компании: лайфхак от юриста, чтобы избежать отказа налоговой
Аноним
Если начать шерстить соц. сети по всем городам, тогда бюджет наш пополнится точно уж...взять толь...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
<b>Модератор</b>
бух2007
Составлю коллективную петицию и вы поможете её подписать.  Зачем петиция? Вот тут Сбер проч...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Аноним
Аноним, Вы писали:Добрый день. нас перевели давно.Сначала тоже было одно возмущение, а потом нашл...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Клерк
natalisa51
 У меня никак не получается перейти к старой версии...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:katrin0610, Вы писали:Бесит меня "Такси" это, ппц как... Не вас одних... п...
1С пересадила бухгалтеров на «Такси»
Клерк
Sigma_21
yante, Вы писали:Sigma_21, Вы писали:Скажите пожалуйста, а судебная практика по этому вопросу у к...
ПФР осложнил жизнь предпринимателям: перерасчета фиксированных взносов не будет
ИП 6%
Izem
почему нельзя оставить право выбора за пользователями...  Ну, так есть такая великая корпора...
1С пересадила бухгалтеров на «Такси»
Клерк
natalisa51
Аноним, Вы писали:Согласен, старый лучше: всё понятно и быстро.  Напишите  конкрет...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Аноним
katrin0610, Вы писали:Бесит меня "Такси" это, ппц как... Не вас одних... почему нельзя остав...
1С пересадила бухгалтеров на «Такси»
Аноним
Согласен, старый лучше: всё понятно и быстро.
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Клерк
yante
Аноним, Вы писали: ИП вон в этом году никак не разберутся, откуда ПФР недоимки насчитал .......
ПФР: серая зарплата может лишить вас половины пенсии
Аноним
Программа предназначена для ведения клиентской базы предприятия.
Клиенты 3.0.4 - бесплатная программа для ведения клиентской базы предприятия.
Аноним
Прощай бизнес вообщем....все деньги в крым а народ в лагеря
В Верховном суде продолжают выигрывать налоговики. Посмотрите, в чем их поддерживают судьи
Клерк
yante
Аноним, Вы писали:13 человек на всю Мурманскую область?  На Североморск! ЗАТО, столица Север...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Клерк
YuraS
С утра ещё можно было зайти через несколько лазеек в старый интерфейс, теперь отключили эту возмо...
Новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам
Аноним
13 человек на всю Мурманскую область?  На Североморск! ЗАТО, столица Северного флота. Г...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Аноним
У моего папы была официальная зар. плата в советские времена очень большая (работал машинистом ас...
ПФР: серая зарплата может лишить вас половины пенсии
<b>Модератор</b>
Над.К
Значит не пользуйтесь тем ресурсом ))
Поехали! Суды начали применять новую статью 54.1 НК РФ
Клерк
yante
Sigma_21, Вы писали:Скажите пожалуйста, а судебная практика по этому вопросу у кого была? Возможн...
ПФР осложнил жизнь предпринимателям: перерасчета фиксированных взносов не будет
Клерк
yante
  Причем, лишит потом, через много лет ( это "обещалки" ).  А ваша "белая" зарплата - л...
ПФР: серая зарплата может лишить вас половины пенсии
Аноним
Аноним, Вы писали: а вот по какому коду операций застройщик должен регистрировать ...
Поправки по НДС с 1 октября 2017: интервью с Чамкиной Н.С.
Клерк
yante
msneg, Вы писали:yante, Вы писали:13 человек на всю Мурманскую область???  Ну так сейчас во ...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Клерк
Sigma_21
Ржунимагу. А что еще может ПФР сказать?)))
ПФР: серая зарплата может лишить вас половины пенсии
Клерк
msneg
yante, Вы писали:13 человек на всю Мурманскую область???  Ну так сейчас во всех регионах нач...
Налоговики выслеживают нелегальных бизнесменов в соцсетях
Клерк
Sigma_21
Скажите пожалуйста, а судебная практика по этому вопросу у кого была? Возможно ли отсудить данное...
ПФР осложнил жизнь предпринимателям: перерасчета фиксированных взносов не будет
Клерк
MissCherie
Когда мы расписали все его «разноцветные» зарплаты, оказалось, что он уже сейчас лиши...
ПФР: серая зарплата может лишить вас половины пенсии
Клерк
natalisa51
Эта борьба с ветреными мельницами. Пока люди чётко не будут понимать ,что они получат в итоге -ни...
«Горячая линия», почтовые ящики и выступления на ТВ: как налоговики борются с серой зарплатой