Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»

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Вчера мы написали, что новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам.

Сбербанк не согласился, и его пресс-служба попросила нашего главреда разместить их обращение к читателям «Клерка»:

«Уважаемые читатели и гости портала Klerk.ru, и, самое главное, пользователи нового Сбербанк Бизнес Онлайн! Прежде всего отмечаем, что заголовок материала на „Клерке“ не отражает действительность. Среди аудитории данного форума встречается разная точка зрения на новый Сбербанк Бизнес Онлайн (что вполне естественно для любой новинки). Что уж говорить о профессиональном сообществе бухгалтеров, которое, очевидно, несколько шире аудитории отдельно взятого, даже очень популярного ресурса. Поэтому говорить о том, что „бухгалтерам не нравится...“, не упоминая другую точку зрения, на наш взгляд, некорректно и неправильно».

Мы специально разместили новость еще в одном нашем сообществе в Фейсбуке. Там тоже восторгов про новый интерфейс мы не нашли:

Сбербанк же настаивает, что все это не так:

«В подтверждение своих слов приводим пару цитат всё с того же форума (орфография и пунктуация приведены без изменений). «банк-клиент Сбера изменился кардинально. Я помню что было раньше..... И выписки с платежками человеческие стали...» titova-tlt «У нас сбер, проблем, т-т-т, нет. Отправляем зарплату на просто сберовские счета сотров — не зарплатный проект» Synergenta

Сбербанк предлагает присылать пожелания по улучшению интерфейса: