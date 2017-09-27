Что Сбербанк ответил «Клерку» и бухгалтерам о новости про новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн»
Вчера мы написали, что новый интерфейс «Сбербанк Бизнес Онлайн» не нравится бухгалтерам.
Сбербанк не согласился, и его пресс-служба попросила нашего главреда разместить их обращение к читателям «Клерка»:
«Уважаемые читатели и гости портала Klerk.ru, и, самое главное, пользователи нового Сбербанк Бизнес Онлайн!
Прежде всего отмечаем, что заголовок материала на „Клерке“ не отражает действительность.
Среди аудитории данного форума встречается разная точка зрения на новый Сбербанк Бизнес Онлайн (что вполне естественно для любой новинки). Что уж говорить о профессиональном сообществе бухгалтеров, которое, очевидно, несколько шире аудитории отдельно взятого, даже очень популярного ресурса.
Поэтому говорить о том, что „бухгалтерам не нравится...“, не упоминая другую точку зрения, на наш взгляд, некорректно и неправильно».
Мы специально разместили новость еще в одном нашем сообществе в Фейсбуке. Там тоже восторгов про новый интерфейс мы не нашли:
Сбербанк же настаивает, что все это не так:
«В подтверждение своих слов приводим пару цитат всё с того же форума (орфография и пунктуация приведены без изменений).
«банк-клиент Сбера изменился кардинально. Я помню что было раньше..... И выписки с платежками человеческие стали...»
«У нас сбер, проблем, т-т-т, нет. Отправляем зарплату на просто сберовские счета сотров — не зарплатный проект»
Сбербанк предлагает присылать пожелания по улучшению интерфейса:
«Хотим подчеркнуть, что мы готовы услышать все пожелания и мнения относительно новой системы по электронной почте. Её адрес указан в e-mail рассылке, которая рассылается на адреса пользователей каждый раз накануне переключения систем со старой на новую: newsbbol@sberbank.ru
Это на самом деле работает: по вашим пожеланиям мы уже оптимизировали загрузку выписки, сделали более удобным скачивание и печать платежных поручений (можно сохранять либо отправлять на печать сразу несколько), добавили историю операций в раздел „Счета и выписки“ и многое другое.
Ваш голос очень важен для нас. Мы внимательно относимся к конструктивной обратной связи. Она помогает нам сделать Сбербанк Бизнес Онлайн еще лучше и удобнее в использовании».