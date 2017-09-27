Налогоплательщики ставят налоговикам оценку «отлично»

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За 8 месяцев 2017 года в адрес налоговых органов Кабардино-Балкарии поступило более 28 тыс. оценок (на 100% положительных) посредством QR-кодов, размещенных во всех операционных залах инспекций.

Напомним, с января 2017 года у налогоплательщиков появилась возможность оценить качество предоставления государственных услуг в инспекции с помощью сервиса ФНС России «QR-анкетирование».

Для использования QR-кода необходимо с помощью мобильного устройства, на котором установлена программа «Сканер штрих-кодов» (устанавливается бесплатно), навести объектив камеры на изображение кода. Устройство получит ссылку на сервис ФНС, пройдя по которой можно оценить работу инспекции.

Предоставление услуг оценивается по нескольким основным критериям:

доступность информации о получении услуги,

комфортность условий в инспекции,

длительность ожидания в очереди,

длительность обслуживания,

вежливость и компетентность сотрудников.

Сообщение моментально поступает к руководству налогового органа и позволяет принять соответствующие меры, сообщает УФНС региона.

Можно оценить работу налогового органа по предоставлению госуслуг и другими способами: оставив свой номер телефона сотруднику инспекции и ответив на поступившее смс с предложением оценить качество предоставленной услуги, на сайте «Ваш контроль», с помощью сервиса ФНС России «Анкетирование», а также в МФЦ.