ИФНС опасается дефицита ККТ и советует уже сейчас заказать новую кассу

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Плательщикам ЕНВД и ПСН лучше уже сейчас позаботиться о заказе или модернизации ККТ и покупке фискального накопителя. Такой совет бизнесменам дает ИФНС №3 по Курганской области в ходе семинаров, посвященных онлайн-ККТ.

Налоговики предупреждают, что к дате перехода на новые кассы, установленного законодательством, может вновь подняться ажиотаж – а, следовательно, возрасти цена и увеличиться длительность поставки.

Ведь использовать онлайн-кассы с 1 июля 2018 года будут должны те, кто ранее был освобожден от такой обязанности – ИП на ПСН, плательщики ЕНВД, а также налогоплательщики, оказывающие услуги населению.

Налоговики напомнили, что для совершения регистрационных действий с кассовой техникой нового образца налоговый орган посещать не нужно – все операции проводятся через «Личный кабинет налогоплательщика» – ИП или юрлица, с использованием усиленной электронной подписи, которой на данный момент они подписывают отчетность.