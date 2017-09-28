Данные из лицевых карточек по налогам можно получить онлайн

Налоговики рекомендуют налогоплательщикам сверить онлайн без посещения инспекции свои лицевые карточки по налогам, воспользовавшись следующими услугами по информационному обслуживанию налогоплательщиков (ИОН):

- справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам: позволяет удостовериться в том, что налог действительно перечислен в бюджет, причем зачислен на верный КБК, и проверить наличие пеней и штрафов;

- выписка операций по расчетам с бюджетом: запрашивается, если налогоплательщик обнаруживает недоимку, содержащийся в ней перечень учтенных налоговым органом операций поможет найти ошибку, если она была допущена в ходе перечисления налога;

- акт сверки расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам: позволяет увидеть сальдо на начало сверяемого периода, общую сумму начислений и оплат по налогу за сверяемый период и сальдо на конец сверяемого периода;

- перечень налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности: содержит регистрационные номера отчетов, если отчет есть в перечне, значит он принят, и можно не просить выслать подтверждение о принятии отчета;