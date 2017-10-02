Сколько компаний исключены из ЕГРЮЛ за несдачу отчетности
С каждым годом растет количество организаций, исключенных из ЕГРЮЛ за непредставление налоговой отчетности. Так, по сообщению УФНС Кемеровской области, за 8 месяцев текущего года в регионе исключено из ЕГРЮЛ более 3000 организаций, что на 25% больше, чем в прошлом году.
Напомним, в связи с вступившими в силу с 1 сентября 2017 года изменениями в Закон о госрегистрации у регистрирующего органа появилось еще больше возможностей для исключения из ЕГРЮЛ недействующих юрлиц, так как расширился перечень признаков недействующей организации. Теперь исключению также подлежат организации, которые невозможно ликвидировать в добровольном порядке ввиду отсутствия средств, а так же в случае наличия в ЕГРЮЛ сведений о недостоверности, при этом с момента внесения соответствующей записи прошло более шести месяцев.