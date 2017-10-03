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Как вернуть прошлогоднюю переплату по взносам в ФСС

03.10.17 09:33
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Решение о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов за периоды, истекшие до 1 января 2017 года, принимается соответствующими органами ПФР, ФСС в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления (заявления по ТКС) страхователя.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-4-11/19256@ от 25.09.2017.

Решение о возврате сумм излишне уплаченных взносов, пеней и штрафов за отчетные периоды, истекшие до 01.01.2017, принимается при отсутствии у плательщика страховых взносов задолженности, возникшей за периоды, истекшие до 01.01.2017.

Зачет сумм страховых взносов, пеней и штрафов за периоды, истекшие до 01.01.2017, в счет предстоящих платежей за период с 01.01.2017 не предусмотрен.

Таким образом, для возврата сумм излишне уплаченных страховых взносов на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды до 01.01.2017, плательщикам следует обращаться с соответствующим с заявлением в отделение ФСС с приложением к заявлению документов, подтверждающих отсутствие задолженности, возникшей за отчетные периоды, истекшие до 01.01.2017.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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