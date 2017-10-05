Когда физлица должны регистрироваться в ПФР

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С 1 января 2017 года ПФР осуществляет постановку на регистрационный учет только физлиц добровольно вступающих:

- в правоотношения по ОПС;

- в правоотношения по ОПС в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию.

Лица, добровольно вступающие в правоотношения по ОПС, регистрируются в ПФР в качестве страхователей на основании следующих документов:

заявления о регистрации; заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих факт работы за пределами территории РФ или факт приглашения на работу либо дающих право на осуществление частной предпринимательской или иной деятельности за пределами территории РФ (только для лиц, работающих за пределами территории РФ либо получившие право заниматься предпринимательской или иной деятельностью за пределами территории РФ в соответствии с законодательством государства, на территории которого осуществляется указанная частная деятельность).

При регистрации в ПФР страхователю вручается уведомление о регистрации страхователя, вступившего в добровольные правоотношения по ОПС.

Физлицу, уплачивающему фиксированный размер страховых взносов за нескольких физических лиц, вручается отдельное Уведомление в отношении каждого физлица, за которое уплачиваются фиксированные размеры страховых взносов, уточнили в ОПФР по Кабардино-Балкарии.

Минимальный размер страховых взносов определяется как произведение двукратного МРОТ, установленного федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, установленного подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 НК, увеличенное в 12 раз.

Максимальный размер страховых взносов не может быть более размера, определяемого как произведение восьмикратного МРОТ и тарифа страховых взносов, увеличенное в 12 раз.