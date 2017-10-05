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Как получить пособие на рождение ребенка, если работодатель скрылся: новый регламент ФСС

05.10.17 15:03
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Минтруд регламентировал порядок назначения и выплаты ФСС единовременного пособия при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты работодателем.

Получить пособие по такому регламенту можно в случае, если работодатель прекратил свою деятельность, находится в процедуре банкротства либо на его счетах недостаточно денежных средств для выплаты пособия, а также если местонахождение работодателя и его имущества не установлено.

Обратится за пособием в ФСС могут:

  • лица, работающие по трудовому договору (в том числе и руководители - единственные учредители организации);
  • государственные гражданские и муниципальные служащие;
  • члены производственного кооператива, принимавшие личное трудовое участие в его деятельности;
  • священнослужители и др.


За назначением и выплатой пособия обращаться следует в территориальный орган ФСС РФ, в котором состоит на учете работодатель, не выплативший пособие.

В регламенте определен исчерпывающий перечень документов, которые необходимо представить для получения пособия. Их можно подать лично, по почте, через МФЦ либо направить в электронном виде через Единый портал госуслуг.

Пособие назначается и выплачивается в течение 10 календарных дней с момента поступления необходимых документов. Деньги наличными не выплачиваются, а  перечисляются через почтовое отделение или банк.
 
Приказ Минтруда от 14.09.2017 № 677н "Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной услуги по назначению и выплате застрахованным лицам единовременного пособия при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты страхователем" опубликован на Официальном интернет-портале
правовой информации.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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