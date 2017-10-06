Льготу по налогу на имущество дадут только на один объект каждого вида

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В соответствии с налоговым законодательством (ст.407 НК) льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения следующих видов недвижимого имущества:

квартира или комната; жилой дом; творческая мастерская, ателье, студия и т.п.; хозяйственное строение или сооружение не более 50 кв. м, расположенные на садовых и дачных участках; гараж или машиноместо.

При наличии в собственности нескольких объектов недвижимости одного вида, например, двух квартир, налогоплательщик может выбрать тот объект, в отношении которого будет применяться льгота. Если же налогоплательщик владеет недвижимостью разных видов (например, жилой дом и гараж), то он имеет право заявить о льготном налогообложении обоих объектов.

Налогоплательщики, имеющие право на льготу по налогу на имущество физлиц, могут подать соответствующее уведомление до 1 ноября 2017 года. Таким образом, льгота будет учтена при расчете сумм налогов в 2018 году.

Форма уведомления утверждена приказом ФНС Россииот 13 июля 2015 г. № ММВ-7-11/280@. Скачать уведомление можно на сайте ФНС России, после чего представить в налоговый орган любым удобным способом: лично, через уполномоченного представителя, направить Почтой России или через Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Если ранее налогоплательщик не имел льгот по налогу на имущество физлиц, к уведомлению необходимо приложить соответствующее заявление, а также документы, подтверждающие право на налоговую льготу.

В уведомлении необходимо указать один объект налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика, в отношении которого налогоплательщик желает применить льготу по налогу на имущество.

Представление уточненного уведомления с изменением объекта налогообложения, в отношении которого в указанном налоговом периоде предоставляется налоговая льгота, после 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, не допускается.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения, налоговая льгота предоставляется налоговым органом самостоятельно в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной суммой налога.