Что бухгалтеры делают со счетами от поставщиков

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Сегодня на нашем сайте завершился опрос на тему хранения счетов, полученных от поставщиков.

На нашем форуме разгорелся спор, нужно ли хранить эти документы, или можно их выбросить за ненадобностью.

Как показали результаты опроса, большинство бухгалтеров (77% ) счета хранят. При этом 36% делают это только в случае отсутствия письменного д

Между тем 23% опрошенных полагают, что оплаченный счет – это лишняя макулатура и хранить его не следует.