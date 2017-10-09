А вы проверили адрес клиента перед выставлением счета-фактуры?

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C 1 октября 2017 года в строках 2а и 6а счетов-фактур необходимо указывать все элементы адреса покупателя и продавца по данным ЕГРИП и ЕГРЮЛ.

Обеспокоенные покупатели, опасаясь за вычет по НДС, рассылают письма своим поставщикам с просьбой актуализировать адрес в бухпрограмме, чтобы счета-фактуры соответствовали новым правилам.

В бухгалтерском сообществе началась легкая паника. Контрагенты просят сверить адреса, и все это происходит в отчетный период, когда бухгалтеру и так есть чем заняться.



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