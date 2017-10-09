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Для кого введут инвестиционный налоговый вычет

09.10.17 13:15
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Для налогоплательщиков, вкладывающих средства в модернизацию, ведут инвестиционный налоговый вычет при расчете налога на прибыль, который будет регулироваться новой статьей НК – 286.1.

Соответствующие изменения в НК предусмотрены законопроектом №274631-7, внесенным в Госдуму.

Суть изменений разъяснил бизнес-омбудсмен Дагестана, высказавшийся в поддержку нововведений.

Вложения предприятий в покупку оборудования, модернизацию и реконструкцию производства будут напрямую уменьшать налог на прибыль. Льгота распространяется на здания, машины, транспорт и оборудование со сроком использования от 3 до 20 лет.

Затраты на модернизацию разрешается вычитать полностью: до 90% из региональной части, до 10% – из федеральной. Решение о размере льготы примут власти субъекта РФ. Также регионы вправе устанавливать свои ограничения по максимальному вычету, категориям оборудования и компаниям. При этом, если вычет окажется больше налога, то неиспользованная часть льготы переходит на следующие годы.

По словам бизнес-омбудсмена Дагестана,  данная инвестиционная льгота позволит предприятиям увеличить капиталовложения, повысить конкурентоспособность продукции. В связи с чем аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей намерен подготовить предложения по принятию указанного законопроекта в Республике Дагестан после утверждения его на федеральном уровне.

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