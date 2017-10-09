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Утверждена система внутреннего контроля налогоплательщиков. Но не для всех

09.10.17 00:34
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Требования к организации системы внутреннего контроля налогоплательщиков утверждены приказом ФНС РФ от 16.06.2017 № ММВ-7-15/509@. Но бухгалтерам не стоит пугаться при виде названия документа - скорее всего их организаций он не касается.

Дело в том, что приказ утвержден в соответствии с пунктом 7 статьи 105.26. "Общие положения о налоговом мониторинге", т.е. применять его должны те организации, в которых проводится налоговый мониторинг. Обязанность соблюдать требования ФНС для системы внутреннего контроля появилась в Налоговом кодексе еще год назад, однако налоговая служба не спешила с утверждением нормативного документа.

Система внутреннего контроля должна обеспечивать в том числе: эффективное ведение деятельности; правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налогов, сборов, страховых взносов; достоверность и своевременность отражения фактов хозяйственной деятельности; мониторинг результатов выполняемых контрольных процедур.

Организация внутренного контроля должна отвечать специфике финансово-хозяйственной деятельности организации и функционировать на постоянной основе.

В организации должны быть утверждены и доведены до сведения каждого сотрудника профессиональные, этические и поведенческие стандарты. Кроме того, необходимо разработать стандарты (правила) найма, мотивации, оценки, продвижения, увольнения работников, а также требования к их профессиональным знаниям и навыкам.  В организации должно быть установлено разделение ответственности и полномочий сотрудников, обеспечивающих функционирование, мониторинг, оценку организации и совершенствование системы внутреннего контроля организации.

Согласно приказу, необходимо разработать систему управления рисками, обеспечивающую выполнение последовательности действий, направленных на предотвращение или минимизацию возможного ущерба за счет воздействий на причины и последствия возникновения рисков. Информация о рисках представляется по форме, приведенной в приложении к приказу.

Отдельное внимание уделено контрольным процедурам направленным на предупреждение или минимизацию рисков, влияющих на достижение целей организации: приведен их список, документы для их разработки, порядок оформления результатов и т.д.

В одиннадцати (!) приложениях приведены различные таблицы и реестры, которые необходимо представлять в налоговые органы.  При этом не реже 1 раза в квартал организация должна оценивать необходимость внесения изменений в систему внутреннего контроля.     

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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